Mujo pandur i Jehovini svjedoci
Što se dogodi kad Mujo pandur naiđe na grupu ljudi na cesti i prilično se iznenadi kad mu se predstave
Kako su Jehovini svjedoci zbunili Muju (Arhiva)
Mujo pandur kreće ujutro na posao, pa blizu stanice naleti na hrpu ljudi na cesti. Zaustavi se on i upita najbližeg, službenim glasom:
- Jel', bolan, koji ste vi?
Tip mu odgovori sjajnih očiju:
- Jehovini svjedoci!
Mujo odmahne glavom:
- Uf, jebote, šta je taj zasr'o kad mu trebaju tol'ki svjedoci?
09.11.2025.
