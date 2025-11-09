Mujo pandur i Jehovini svjedoci

Mujo pandur kreće ujutro na posao, pa blizu stanice naleti na hrpu ljudi na cesti. Zaustavi se on i upita najbližeg, službenim glasom:

- Jel', bolan, koji ste vi?

Tip mu odgovori sjajnih očiju:

- Jehovini svjedoci!

Mujo odmahne glavom:

- Uf, jebote, šta je taj zasr'o kad mu trebaju tol'ki svjedoci?