Mujo i ljubavnica

Došla Fata kući i nađe Muju sa ljubavnicom u krevetu. Fata poludila, urla i razbija, a Mujo mirno isprati ljubavnicu kući i posjedne Fatu pa joj objasni:

- Sl'šaj, bona, ja sam sad direktor, to t' je moderno imat' ljubavnicu, drugi b' me direktori zezali na poslovnim sastancima jerbo t' se tamo priča i o tome!

Fata nevoljko klimne glavom, pa joj Mujo kaže:

- Eto vidiš, kad s' tako razumna ženska, vodim te na večeru!

Spreme se oni, izađu na čaršiju, kad tamo Haso s nekom ženskom sjedi u restoranu. Fata ga pogleda ispod oka i upita Muju:

- Mujo, bolan, koja je ova Has'na? To nije njegova Habiba?

Mujo slegne ramenima:

- Pa to t' je njegova ljubavnica, i on je direktor ...

Fata se privije uz Muju:

- A jel'de Mujo da je naša ljepša?