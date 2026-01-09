Mujo i ljubavnica
Što se dogodi kad Fata ulovi Muju s ljubavnicom u krevetu i on joj ispriča nevjerojatnu priču
Došla Fata kući i nađe Muju sa ljubavnicom u krevetu. Fata poludila, urla i razbija, a Mujo mirno isprati ljubavnicu kući i posjedne Fatu pa joj objasni:
- Sl'šaj, bona, ja sam sad direktor, to t' je moderno imat' ljubavnicu, drugi b' me direktori zezali na poslovnim sastancima jerbo t' se tamo priča i o tome!
Fata nevoljko klimne glavom, pa joj Mujo kaže:
- Eto vidiš, kad s' tako razumna ženska, vodim te na večeru!
Spreme se oni, izađu na čaršiju, kad tamo Haso s nekom ženskom sjedi u restoranu. Fata ga pogleda ispod oka i upita Muju:
- Mujo, bolan, koja je ova Has'na? To nije njegova Habiba?
Mujo slegne ramenima:
- Pa to t' je njegova ljubavnica, i on je direktor ...
Fata se privije uz Muju:
- A jel'de Mujo da je naša ljepša?
