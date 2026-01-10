Plavuša u automobilu

Plavuša zamolila kolegicu crnku da je pokupi autom prije posla i nakon par kilometara auto stane nasred ceste. Crnka opsuje i zaključi:

- Kvragu, zamisli, ostale smo bez goriva!

Plavuša zatrese glavom:

- Kako si ti paametnaa! Ja bi vozila cijeli dan i ne bi to primjetila....