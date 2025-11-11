Kako se Fata brine za Muju
Što se dogodi kad se Mujo oznoji nakon napornog seksa s Fatom
Kako se Fata brine za Muju (Shutterstock)
Sjeli Mujo i Haso u kafanu i lagano se zarakijali, kad Mujo počne hvaliti svoju Fatu:
- E moj Haso, da znaš ti kako mene moja Fata voli i brižna je!
Haso otpije gutljaj i začuđeno upita:
- Pa kako to, jarane?
Mujo ponosno ispali:
- Vid' vamo ... jučer ti ja guzim Fatu i sav se uznojim, kad će ona: Mujo moj dragi, vidi kako si se uznojio, pre'ladit ćeš je, joj da ima tko da te zamijeni ...
11.11.2025. 06:49:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar