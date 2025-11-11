Kako se Fata brine za Muju

Sjeli Mujo i Haso u kafanu i lagano se zarakijali, kad Mujo počne hvaliti svoju Fatu:

- E moj Haso, da znaš ti kako mene moja Fata voli i brižna je!

Haso otpije gutljaj i začuđeno upita:

- Pa kako to, jarane?

Mujo ponosno ispali:

- Vid' vamo ... jučer ti ja guzim Fatu i sav se uznojim, kad će ona: Mujo moj dragi, vidi kako si se uznojio, pre'ladit ćeš je, joj da ima tko da te zamijeni ...