objavljeno prije 53 minute i 15 sekundi
VIC DANA

Kako se Fata brine za Muju

Što se dogodi kad se Mujo oznoji nakon napornog seksa s Fatom

Kako se Fata brine za Muju (Shutterstock)
Sjeli Mujo i Haso u kafanu i lagano se zarakijali, kad Mujo počne hvaliti svoju Fatu:

- E moj Haso, da znaš ti kako mene moja Fata voli i brižna je!

Haso otpije gutljaj i začuđeno upita:

- Pa kako to, jarane?

Mujo ponosno ispali:

- Vid' vamo ... jučer ti ja guzim Fatu i sav se uznojim, kad će ona: Mujo moj dragi, vidi kako si se uznojio, pre'ladit ćeš je, joj da ima tko da te zamijeni ...

11.11.2025. 06:49:00
    
