Plavuša i nova haljina

Šeta plavuša gradom, gleda izloge i nakon nekog vremena u jednom spazi haljinu koja joj se svidi na prvi pogled. Uleti ona u trgovinu i kaže prodavačici:

- Molim vas, ja bih isprobala onu haljinu u izlogu!

Prodavačica je pogleda ispod oka i odgovori:

- Možete je probati, ali morat ćete otići u kabinu!