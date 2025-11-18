Plavuša i nova haljina
Što se dogodi kad plavuša u izlogu trgovine ugleda haljinu koju odmah poželi isprobati
Kako će plavuša isprobati haljinu (DeviantArt)
Šeta plavuša gradom, gleda izloge i nakon nekog vremena u jednom spazi haljinu koja joj se svidi na prvi pogled. Uleti ona u trgovinu i kaže prodavačici:
- Molim vas, ja bih isprobala onu haljinu u izlogu!
Prodavačica je pogleda ispod oka i odgovori:
- Možete je probati, ali morat ćete otići u kabinu!
