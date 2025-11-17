Mujo i dosadna punica
Što se dogodi kad Mujo poludi na punicu i postavi joj opako pitanje
Komarci dosađuju samo ljeti ... (DeviantArt)
Muji došla punica u posjetu i to se otegnulo na dobra dva tjedna, a Muji živci već lagano pri kraju. Jedno jutro uz kavu punica opet počne zanovijetati, pa Mujo poludi i upita je;
- Slušaj, bona, jel' znaš ti koja je razlika između punice i komarca?
Punica ga zbunjeno pogleda:
- Jok, koja?
Mujo natoči rakiju, drmne je naiskap i reče:
- Komarci zajebavaju samo ljeti, a ti, bona, pilaš li ga pilaš cijele god'ne!
17.11.2025.
