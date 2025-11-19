Mujo i Haso kloniraju kokoš
Kako je Mujo pokazao Hasi kloniranje kokoši
Kako Mujo i Haso kloniraju kokoš (Arhiva)
Dođe Haso jednog sparnog ljetnog dana do Muje i pita ga što radi.
Mujo malo razmisli pa reče:
- Znaš kada je onaj klonirao ovcu Dolly?
Haso klimne glavom:
- Da.
Mujo nastavi:
- E vidiš, sad ću ja klonirat kokoš.
I priveže on kokoš na sredinu dvorišta i pozove Hasu da si sjedne k njemu ispod hrasta.
Haso nakon pola sata upita:
Mujo, šta radimo ovdje u hladu, zar nisi rekao da ćemo klonirati kokoš?
Mujo se nasmije i reče:
- Jesam, sad ćemo čekat da klone
19.11.2025. 06:53:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar