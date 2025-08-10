Plavi kitovi su utihnuli... a to je loše za sve

Za one koji proučavaju ocean, pjesme plavih kitova često su bile zaštitni zvuk mora, ali sada raste golema zabrinutost jer se čini da ova ugrožena vrsta sve rjeđe "pjeva".

Istraživanje koje su proveli znanstvenici iz Istraživačkog instituta akvarija Monterey Bay pokazalo je da su pjesme plavih kitova "pale" za gotovo 40 % u posljednjih šest godina.

Vjeruje se da plavi kitovi žive na Zemlji milijunima godina, ali su tijekom 1900-ih gotovo istrijebljeni lovom, sve dok 1966. nije uvedena zabrana lova na njih.

Danas su i dalje ugrožena vrsta, a unatoč brojnim upozorenjima Davida Attenborougha o zaštiti oceana, čini se da klimatske promjene koje uzrokuje čovjek dovode do pada broja plavih kitova i njihovih pjesama.

Toplinski val u oceanu krivac za trovanje morskih sisavaca

John Ryan, biološki oceanograf iz Istraživačkog instituta akvarija Monterey Bay, objasnio je kako je toplinski val u oceanu poznat kao "The Blob", zabilježen 2013. godine, izazvao štetne promjene u kemijskom sastavu mora, omogućivši razmnožavanje otrovnih algi.

On je za National Geographic rekao: "To je izazvalo najraširenije ikad zabilježeno trovanje morskih sisavaca. To su bila teška vremena za kitove."

Istraživanje je također pokazalo da je toplinski val doveo do kolapsa populacije krila i inćuna, što je plave kitove primoralo na neprestanu potragu za hranom.

"Kad to raščlanite, to je kao da pokušavate pjevati dok gladujete. Svoje su vrijeme provodili pokušavajući pronaći hranu. Ne čujemo ih kako pjevaju. Troše svu energiju na potragu. Jednostavno im ne ostaje dovoljno vremena, a to nam govori da su te godine bile nevjerojatno stresne."

Čak i najmanja promjena temperature može izazvati katastrofalnu štetu

"The Blob" je navodno povisio temperaturu oceana za više od 2,5 °C, što je izazvalo golemu štetu morskim populacijama.

Koautorica studije, morska biologinja Kelly Benoit-Bird, dodala je: "Kada imamo ove zaista vruće godine i toplinske valove u moru, to nije samo pitanje temperature. Cijeli se sustav mijenja i tada nemamo krilova, odnosno planktonskih rakova . Životinje koje se isključivo oslanjaju na njih ostaju bez hrane. Takvi toplinski valovi u moru imaju posljedice po čitav ekosustav. Ako ne mogu naći hranu, a sposobne su preplivati cijelu zapadnu obalu Sjeverne Amerike, to je posljedica golemih razmjera."

Kako se klimatske promjene ubrzavaju, oceani bi mogli biti razoreni, a znanstvenici upozoravaju da čak i najmanja promjena temperature može izazvati katastrofalnu štetu za milijune živih bića