Klimatski kaos počeo je već s industrijskom revolucijom

Koristeći kombinaciju znanstvene teorije, suvremenih opažanja i više sofisticiranih računalnih modela, istraživači su otkrili da je jasan signal klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem bio razaznat s velikom sigurnošću već 1885. godine - neposredno prije pojave benzinskih automobila, ali nakon početka industrijske revolucije.

Nalazi su predstavljeni u radu objavljenom u ponedjeljak u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences", javlja CNN, a upućuju na to da čovječanstvo mijenja klimu planeta na prepoznatljiv način duže nego što se prethodno vjerovalo te naglašavaju važnost praćenja promjena u višim slojevima atmosfere.

Raniji znakovi promjena

Znanstvenici su počeli bilježiti površinske temperature sredinom 19. stoljeća. Smatralo se da se ljudski utjecaj na te temperature može uočiti tek početkom ili sredinom 20. stoljeća, iako su drugi dijelovi klimatskog sustava pokazivali znakove promjene u različito vrijeme.

U ovoj su studiji iskusni klimatski istraživači postavili pitanje: "Kad bismo s današnjim mjernim mogućnostima mogli prvi put detektirati znakove klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem u atmosferi?"

Studija se posebno usredotočila na signale u stratosferi - drugom sloju atmosfere. Većina vremenskih pojava događa se u najnižem sloju, troposferi. I dok emisije stakleničkih plinova zagrijavaju donju atmosferu, na stratosferu, osobito njezine više dijelove, djeluju suprotno - uzrokuju hlađenje.

Istraživači su iskoristili to znanje kako bi proučili klimatske modele u potrazi za tim efektima unatrag kroz vrijeme.

Signal klimatskih promjena bio je detektabilan u atmosferi 19. stoljeća

Nalazi su iznenadili glavnog autora Bena Santera i suautoricu Susan Solomon, koji nisu očekivali tako jasan ljudski signal u višim slojevima atmosfere tako rano u klimatskom zapisu.

"Iznenadilo me što smo mogli s velikom sigurnošću identificirati signal stratosferskog hlađenja uzrokovan ljudskim djelovanjem unutar samo 25 godina od početka mjerenja - da smo tad, 1860. godine, imali mjernu tehnologiju kakvu imamo danas", rekao je Santer iz Instituta za oceanografiju Woods Hole.

Signal klimatskih promjena bio je detektabilan u atmosferi 19. stoljeća nakon povećanja koncentracije ugljičnog dioksida za samo 10 dijelova na milijun u 40 godina između 1860. i 1899. godine. Za usporedbu, razina CO₂ koji zagrijava planet porasla je za oko 50 dijelova na milijun između 2000. i 2025., rekao je Santer.

Ukupno gledano, razina ugljikova dioksida u atmosferi porasla je za otprilike 140 dijelova na milijun od trenutka kad su znanstvenici ustanovili da se signal može otkriti.