Plavi ciklus Damira Medvešeka

Damir Medvešek, akademski slikar, istaknuto je ime suvremene hrvatske likovne umjetnosti. Nekoliko je puta zapaženo izlagao u inozemstvu. Autor je kompleksnog opusa. Glavni je slikar u zagrebačkom HNK-u.

Gospodine Medvešek, unatoč situaciji i kod nas i u svijetu, Vi ste i dalje vrlo aktivni u svom atelijeru.

-Do nedugo sam bio aktivan u atelijeru kao i uvijek do sada i tako isto u atelijerima HNK kao glavni slikar.

Već ste neko vrijeme „uronjeni" u „plavu fazu".

- Plava faza. Da, prvo zato jer je to veliki izazov i za mene odmaknuti se od punog kolora, ne mogu reći da mi je Picassova plava faza bila uzor, ova je došla sama po sebi.

Što Vam je važnije, odabir motiva ili tehnika?

- Svakako uvijek motiv jer bilo kojom tehnikom mogu izraziti emociju

Rado slikate tajanstvene žene.Jesu li one stvarne bili je riječ o imaginarnim likovima?

- Općepoznato je da slikam motiv žene. ONE JESU ITEKAKO STVARNE, no u svim fazama stvaranja polako se same po sebi pretvore u nekako skoro nestvarnu.

Može li se u ovim vremenima planirati i posao u atelijeru i izlaganje?

- U ovim je vremenima teško bilo što planirati, kako je većini tako i meni, otkazao sam tri izložbi, no planirati se može za budućnost kao i stvarati. Ali naravno, postavit ću virtualnu izložbu.

Nedavno ste kao pripadnik Civilne zaštite spašavali jedan život.

- Mjesec dana sam pripadnik civilne zaštite stožera Novi Zagreb istok. Spasiti život? Neopisiv osjećaj, ali to je moja moralna i građanska dužnost. I meni sada fali moj atelijer, kćerke, kave, moj HNK .

No sad će to sve sačekati jer sam stavio svoje ratno uskustvo u službu zaštite ljudi. No stekoh u ovom napornom poslu nove prijatelje - Valentino, Darko, Denis, Babić i drugi, ljude koje se neće puno puno spominjati ali oni daju nemjerljiv obol u ovoj situaciji i drago je mi što sam dio takvoga tima i što ih znam.