Plaće su rasle, ali...

Prema podacima servisa MojaPlaća, u drugom kvartalu 2022. godine prosječna mjesečna neto plaća (s uključenim dodacima na plaću) u Hrvatskoj je iznosila 7.413 kuna, što je 4% više nego u istom kvartalu prethodne godine, i 1% više nego u prethodnom kvartalu.

Medijan* plaće je nešto malo niži i iznosi 6.867 kuna (2% više nego u prošlom kvartalu te 6% više nego u istom periodu prethodne godine) što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega.

Osim managerskih zanimanja, gdje su plaće u prosjeku 129% više od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (98% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+37%) te telekomunikacija (+21%).

Najmanje prosječne plaće imaju tekstilni radnici (-35%), radnici u pomoćnim zanimanjima (-36%) te uslužnim zanimanjima (-27%).

Najbolje plaćaju velike privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su 10% više od prosjeka te iznose 8.155 kuna. Plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu su 6% manje od prosjeka (6.931 kunu). Prosječne plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu nešto su niže od prosjeka (-8%) i iznose 6.833 kune. Plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi niže su za 11% od prosjeka i iznose 6.585 kuna.

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 13% niža od prosjeka te iznosi 6.443 kuna. U tvrtkama do 19 zaposlenika plaća je 8% niža od prosjeka (6.854 kune). Najviša prosječna plaća je u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika te iznosi 7.921 kunu što je 7% više od prosjeka.

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće zabilježene su u Virovitičko-podravskoj (-23%), Vukovarsko-srijemskoj (-18%) te Brodsko-posavskoj županiji (-17%).

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (12% iznad prosjeka) te iznosi 8.304 kune (medijan 7.500 kuna).

Obrazovanje i iskustvo donose višu plaću

Očekivano, ispitanici s više iskustva i većim stupnjem obrazovanja imaju i više plaće pa tako oni sa završenim postdiplomskim ili nekom poslovnom školom (MBA) imaju u prosjeku 74% višu plaću od prosječne. Da se studiranje isplati pokazuju i podaci da osobe s visokom stručnom spremom u prosjeku imaju 18% višu plaću od prosječne (8.721 kunu) i čak 39% višu od onih sa srednjom stručnom spremom koji u prosjeku imaju 6.288 kuna.

Radnici bez previše iskustva, koji se nalaze na početku karijere, imaju plaću od 6.025 kuna ili 19% manje od prosjeka, dok oni s godinom do dvije iskustva imaju 6.619 kuna, odnosno 11% nižu od prosjeka. U sam prosjek ulazimo s tri do pet godina iskustva, a već sa šest do deset godina radnog staža primamo plaću koja je 11% viša od prosjeka (8.248 kuna). Oni s više od 10 godina iskustva zarađuju 8.326 kuna mjesečno (12% iznad prosjeka).

Plaće su najviše rasle zaposlenima u državnim tvrtkama

Promatrajući razdoblje od siječnja do lipnja, prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosila je 7.359 kuna, što je 4% više nego u istom periodu prošle godine.

*Medijan plaće je iznosio 6.800 kuna, što je 6% više nego prošle godine.

Provjerili smo kretanje plaća po djelatnostima, odnosno kategorijama u kojima je objavljeno najviše oglasa za slobodna radna mjesta.

Plaće su najviše rasle zaposlenima u tehnologiji i razvoju (14%) te u automobilskoj industriji (11%). Osjetniji rast plaće doživjeli su i radnici u turizmu, kojima su u prvoj polovici godine mjesečna primanja porasla za 10% u odnosu na isto razdoblje 2021.

U prodaji, našoj najmnogoljudnijoj kategoriji, plaće su rasle 4%, što je u skladu s prosjekom.

Zanimljivo je da su u IT-u plaće rasle svega 5%, međutim treba imati na umu su plaće radnika u toj branši i inače dosta iznad prosjeka i kreću se oko 10 tisuća kuna.

U odnosu na prošlu godinu, plaće zaposlenih u državnim tvrtkama su porasle za 6%, u privatnim domaćim tvrtkama su veće za 4%, a u stranim kompanijama su rasle 3%.

Plaće su najviše rasle zaposlenicima na nižim pozicijama NKV, PKV, KV (rasle su im od 7% do 10%), uredskim zaposlenicima su rasle za 5%, a menadžmentu za 3%.