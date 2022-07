Prvi McDonald's u Koprivnici

Od otvorenja prvog McDonald'sa u Hrvatskoj prije 26 godina, popis gradova čiji stanovnici i posjetitelji uživaju u slasnim McDonald's zalogajima iz godine u godinu raste. Tako je Koprivnica, današnjim otvorenjem McDonald'sa na adresi Radnička cesta 5, postala 18. grad na tom popisu.

Riječ je o 39. McDonald'su u Hrvatskoj, a uz slasni Big Mac, hrskavi Pommes ili neodoljive Chicken McNuggetse, svi ljubitelji slastica i svježe mljevene, 100 % arabica kave od sada mogu uživati i u ponudi McCaféa. Omiljene proizvode gosti u samom restoranu mogu naručiti na samoposlužnim kioscima, uz uslugu posluživanja za stolom. Osim u restoranu, gostima je omogućeno i praktično naručivanje iz automobila, na McDrive liniji, a od 13. srpnja građani će omiljene McDonald's proizvode moći naručiti i putem McDelivery opcije dostave.

- Sretan sam što danas Koprivnica postaje dio naše velike obitelji. Kao i sve naše novootvorene restorane, i ovaj smo opremili modernim samposlužnim kioscima koji olakšavaju i ubrzavaju proces narudžbe. Na njima je moguće koristiti i naš MyMcDonald's Rewards program lojalnosti koji svi gosti mogu pronaći u McDonald's aplikaciji. Vjerujem da će McDonald's u Koprivnici vrlo brzo postati omiljeno mjesto okupljanja i uživanja u našim burgerima i krumpirićima, izjavio je Georg Gavrilović, vlasnik franšize McDonald's za područje Republike Hrvatske.

Otvorenjem novog restorana u Koprivnici, McDonald's je otvorio i više od 50 radnih mjesta, a ulaganje od 2,7 milijuna eura u projekt pozdravio je i gradonačelnik Koprivnice, Mišel Jakšić:

- Nov sadržaj u gradu uvijek znači nove aktivnosti za građane, ali i prilike za zaposlenje. Otvaranjem McDonald'sa u Koprivnici dobili smo novo mjesto za uživanje u dobroj hrani i dobrom društvu, a obogaćena je i turistička ponuda Grada.

Dolazak u Koprivnicu obilježen je donacijom u vrijednosti od 30 tisuća kuna Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce".

McDonald's Koprivnica možete posjetiti svakoga dana i blagdanom od 7 sati ujutro do ponoći, dok je McDrive linija od ponedjeljka do četvrtka i blagdanom otvorena od 7 sati ujutro do ponoći, a petkom i subotom produženo, do tri sata poslije ponoći.