Pjongjang se nikada neće odreći bombe

Sjeverna Koreja brzo je osudila vojne napade na Iran, svog dugogodišnjeg saveznika na Bliskom istoku, a analitičari sugeriraju da će Pjongjang tražiti vojne i diplomatske slabosti te taktičke pogreške Washingtona.

Jedna od najvažnijih pouka od trenutka kada su prve američke i izraelske rakete lansirane na Iran 28. veljače jest da je zadržavanje nuklearnog oružja ključno za opstanak režima kojim predvodi Kim Jong Un.

Pjongjang može koristiti prijetnju svojim nuklearnim arsenalom, u kombinaciji s napretkom u tehnologiji balističkih raketa, i kao sredstvo pritiska u pregovorima i kako bi osigurao da Sjedinjene Američke Države riskiraju nuklearni rat ako žele srušiti režim.

U veljači je Kim izjavio da „status Sjeverne Koreje kao države naoružane nuklearnim oružjem igra važnu ulogu u odvraćanju potencijalnih prijetnji neprijatelja i održavanju regionalne stabilnosti", prema priopćenju koje je prenijela državna novinska agencija KCNA.

Kim je dodao da nuklearni arsenal Pjongjanga predstavlja „jamstvo" za sigurnost režima. U svibnju 2025. godine, za vrijeme testiranja raketa, Kim je također zahtijevao da sustavi Sjeverne Koreje budu brzo rasporedivi, uključujući sustave za brzo reagiranje s „okidačem".

Nema više pregovora o sjevernokorejskom nuklearnom programu

Andrei Lankov, profesor povijesti i međunarodnih odnosa na Sveučilištu Kookmin u Seulu, rekao je da američko-izraelski napad, koji je brzo usmrtio vodstvo Islamske Republike, predstavlja pouku za Sjevernu Koreju da nuklearno odvraćanje funkcionira.

„Ostatak svijeta može se oprostiti od svih preostalih nada da će se Pjongjang odreći svog nuklearnog oružja, jer Sjever jednostavno neće sudjelovati ni u kakvim pregovorima ni o čemu", rekao je Lankov za DW. „Napadi na Iran posljednji su čavao u lijesu te ideje."

Izvješće koje je 16. ožujka objavila organizacija 38 North, istraživačkog centra za pitanja Sjeverne Koreje kojim upravlja Stimson centar iz Washingtona, iznijelo je osam pouka koje je sjevernokorejsko vodstvo moglo izvući iz nedavnih događaja na Bliskom istoku.

Na vrhu popisa nalazilo se: „nuklearno oružje pruža stvarnu zaštitu".

„Jasno je uočeno da slučaj Irana dodatno učvršćuje često iznošeno stajalište Kim Jong Una posljednjih godina da neće pregovarati o odricanju od svog nuklearnog arsenala", navodi se u izvješću.

Ostale ključne pouke uključuju potrebu za povećanjem zaliha raketa i razvojem većeg broja dronova, uz istovremenu spremnost za obranu ključnih postrojenja od neprijateljskih bespilotnih letjelica.

Istraživački centar dodao je, međutim, da je Sjeverna Koreja uspjela razviti svoj nuklearni program tako što je 1994. godine odvratila SAD od napada na svoje nuklearne istraživačke objekte zahvaljujući sposobnosti Pjongjanga da nanese ogromnu štetu obližnjem Seulu konvencionalnom artiljerijom, potencijalno pojačanom znatnim kemijskim arsenalom.

Prijetnja iranskom odmazdom kao odgovorom na napade na njezin nuklearni program nikada nije bila toliko izražena kao prijetnja Pjongjanga Južnoj Koreji. Sjeverna Koreja izvela je svoj prvi nuklearni test 2006. godine.

Bliski odnosi Sjeverne Koreje i Irana

Sjeverna Koreja i Iran izgradili su bliske veze još od dolaska Islamske Republike na vlast 1979. godine, uključujući suradnju u razvoju nuklearne tehnologije i oružja. Još tijekom osamdesetih godina Sjeverna Koreja posredovala je u trgovini oružjem s drugim državama komunističkog bloka i prodavala svoje raketne sustave Teheranu, a osiguravala je i vojne instruktore za obuku iranskih snaga.

Veze su bile toliko bliske da je predsjednik George W. Bush 2002. godine ove dvije zemlje, zajedno s Irakom, nazvao „osovinom zla" u svom obraćanju o stanju nacije. I Pjongjang i Teheran i dalje se označavaju kao države sponzori terorizma.

Prošlog tjedna Sjeverna Koreja je osudila američko-izraelski napad na Iran kao „uništavanje temelja regionalnog mira i sigurnosti te poticanje globalne nestabilnosti".

Iranski režim se održava na vlasti

Rat ulazi u treći tjedan, a režim u Iranu i dalje se održava na vlasti unatoč gubitku ključnog vodstva.

Izvješće organizacije 38 North navodi da je još jedna pouka za Kimov režim potreba za zaštitom vodstva i postojanjem rezervnih pozicija u slučaju eliminacije čelnika.

Ipak, Sjeverna Koreja bit će ohrabrena time koliko se Iran do sada uspješno odupire znatno nadmoćnijoj vojnoj sili, kaže Kim Sang Woo, bivši zastupnik iz južnokorejske Skupštine za novu politiku, a sada član upravnog odbora Zaklade za mir Kim Dae Junga.

„Mislim da Pjongjang promatra razvoj situacije i da će biti prilično zadovoljan dosadašnjim rezultatima", rekao je za DW. „Iran je uspio dovesti SAD u težak položaj; mislili su da će brzo završiti posao, kao što su učinili u Venezueli, ali čini se da su sada zapeli i trpe pritisak i u zemlji i međunarodno."

„Sjeverna Koreja zna da bi bilo glupo odreći se svoje nuklearne prednosti, tako da je to sada nedostižan san za nas na jugu", dodao je Kim.