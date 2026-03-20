Kad kukci postaju doktori, Bruxelles „sluša“

kako izgleda epidemija iz perspektive zajednice kukaca i što nas njihovo ponašanje može naučiti o obrani od bolesti? Upravo je to istraživanje dr. sc. Barbare Milutinović s Instituta Ruđer Bošković (IRB) privuklo pažnju i na europskoj razini, na sajmu Znanost je čudesna! (eng. Science is Wonderful!) u Bruxellesu, gdje je tim IRB-a posjetila i europska povjerenica za start-upove, istraživanje i inovacije Ekaterina Zaharieva.

IRB se predstavio programom „Beetle doctors: how tiny insects manage epidemics together", kroz koji su posjetitelji mogli promatrati žive kukce pod mikroskopom i otkriti kako sićušni organizmi prepoznaju bolest, reagiraju na zarazu i zajednički štite svoju zajednicu. U središtu predstavljanja bila je dr. sc. Barbara Milutinović, znanstvenica koja je uz potporu programa Marie Skłodowska-Curie na IRB-u razvila vlastiti istraživački smjer o evoluciji kolektivne obrane od bolesti.

Za IRB je ovo druga godina zaredom na ovom prestižnom događanju Europske komisije, što dodatno potvrđuje međunarodnu vidljivost Instituta i europsku prepoznatljivost njegova tima za popularizaciju i komunikaciju znanosti.

Sajam Znanost je čudesna! veliki je znanstveni sajam koji organizira Europska komisija, a na kojem istraživači kroz pokuse, demonstracije i interaktivne sadržaje približavaju svoj rad djeci, mladima i široj javnosti. U središtu su projekti financirani iz europskih programa poput Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i Europskog istraživačkog vijeća (ERC), pa događanje ujedno pokazuje kako europska ulaganja u znanost izgledaju u praksi kroz konkretna istraživanja, nove ideje i susrete znanstvenika s publikom. Otkad je pokrenut 2015., sajam Znanost je čudesna! svake godine posjeti više od 4500 učenika iz škola iz cijele Belgije.