Pivo ima jednu dobru osobinu

Nema sumnje da je zabavno piti pivo, no uzimajući u obzir sve okuse koji se danas spajaju, što vas spriječava da taj napitak koristite i u kuhinji?

Tim se pitanjem bavi sve više kuhara koji smišljaju načine iskorištavanja prednosti tog alkoholnog pića. Većina ljudi koji ponešto znaju o hrani upoznati su s upotrebom pive u marinadama, pogotovo za velike komade mesa.

Primjer je proslavljeni kuhar Daniel Achilles koji se prisjeća takve pripreme svinjetine.

"U meso bi umasirali začine i limun, zajedno s pivom, a zatim bi ga ostavili 24 do 48 sati. To je zapravo bilo to", otkriva taj kuhar iz berlinskog restorana Reinstoff.

Ova metoda upotrebe piva nije nova, no dobar je primjer kvalitete koje pivo kao sastojak donosi na stol.

"U ovom slučaju pivo ima nekoliko efekata", tvrdi Achilles. Meso preuzima okus piva, slad u sebi ima šećera i zbog toga omogućava karamelizaciju, a kvasac omekša meso. Uzimajući te prednosti u obzir lako je smisliti načine upotrebe piva i kod drugih jela. Ograničenje je u načelu samo kreativnost kuhara, ističe Sandra Ganzenmueller koja radi za skupinu njemačkih sommeliera za pivo.