Pitali Plenkovića je li konjica pogodovanje savjetniku

Nakon što su iz udruge Prijatelji životinja zatražili od ministara Božinovića i Dabre da odustanu od ideje osnivanja policijske konjice, pisali su i premijeru Plenkoviću tražeći njegovu pomoć da se odustane od te inicijative. Istaknuli su da iskustva korištenja konja u policijama drugih država pokazuju da, osim velikih zahvata u proračun, postoji i zabrinutost zbog ozbiljnog narušavanja dobrobiti životinja te oko sigurnosti konja, jahača i ljudi. Česte su incidentne situacije, koje rezultiraju ozljedama, pa čak i smrtnim slučajem konja, kao što je to npr. bilo 2018. godine, kada je u Engleskoj poginuo policijski konj tijekom intervencije na nogometnoj utakmici. Postoje brojni primjeri ozljeda prilikom korištenja konja u policiji, što pokazuje da su rizici i za konje i za sigurnost ljudi preveliki i ne mogu se ničim opravdati.

„Javili su nam se neki građani koji smatraju da je sve ideja jednog od savjetnika ministra Dabre, koji mu želi pogodovati jer njegov savjetnik ima izravan interes u uzgoju, odnosno držanju konja. Drugi pak smatraju da se policijskom konjicom namjeravaju suzbijati mogući prosvjedi i socijalni nemiri, što je isto loše. Zaista je problematično ako hrvatska policija mora koristiti konje jer vjeruje da su njezini službenici, sa svim tehničkim sredstvima koje imaju na raspolaganju, nesposobni obavljati svoj posao", upozoravaju Prijatelji životinja.

Podsjećaju da je pokušaj uspostavljanja policijske konjice u Hrvatskoj propao zbog velikih troškova nabavke, obuke i održavanja konja pa su zato 2003. godine konji maknuti iz policije radi materijalnih ušteda. Iz MUP-a su prije dvije godine izjavili da ne razmatraju ustrojavanje policijske konjice jer su zadovoljni opremljenošću specijalnih i interventnih postrojbi specijalističkom opremom i vozilima. Ukupni troškovi uvođenja i korištenja konja za hrvatsku policiju dosezali bi milijunske iznose, što je, naglašavaju Prijatelji životinja, socijalno neprimjereno i potpuno neprihvatljivo. Toga je svjestan i ministar Božinović, koji je u medijima izjavio da bi sve to bio ozbiljan trošak i logistika.

„Konji su tijekom obuke podvrgnuti vrlo neugodnim treninzima, kojima se pokušava postići desenzibilizacija, no ni nakon dugotrajne obuke ne postoji jamstvo da konj neće podleći panici. Može se preplašiti i pobjeći ozljeđujući svakoga tko mu se nađe na putu jer u panici počinje udarati potkovanim kopitima čime može nanijeti čovjeku na tlu lomove kostiju i lubanje, zgaziti ga i sl. Konjičke patrole iziskuju višesatno jahanje koje dovodi do kontinuiranog pritiska na leđa konja. Zato dolazi do prekida cirkulacije i mikrotrauma, stvaraju se natisci, javljaju bolovi u leđima i atrofije mišića. S godinama, konji obolijevaju od niza bolesti lokomotornog sustava i mentalnih poremećaja. Problem je i što bi umirovljeni policijski konji završavali u klaonicama jer u Hrvatskoj nemamo skloništa za konje", navode iz Udruge.

Ukazuju da hrvatski građani ne žele financirati patnju konja radi služenja policiji, što pokazuju i rezultati javnih anketa u kojima se većinski broj građana protivi osnivanju policijske konjice: „Ljudi se groze mogućnosti apsurdnih prizora konja na asfaltu, među automobilima, tramvajima i autobusima, gdje im apsolutno nije mjesto i što predstavlja stres i za konje i za ljude. Ne žele gledati kako konji lome noge na tramvajskim tračnicama, boje se buke prometa ili nasrću na prosvjednike na javnim okupljanjima. To bi se negativno odrazilo i na ugled oba ministarstva i Vlade."

Prijatelji životinja zaključuju da, umjesto ulaganja enormnih financijskih sredstava u policijsku konjicu, koja je u 21. stoljeću čisti anakronizam, sadašnjost i budućnost policije nije uvođenje konja, već električna vozila, napredna tehnologija upotrebe bespilotnih letjelica te robotika i umjetna inteligencija.

Zbog svega navedenoga, zatražili su od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da se zauzme da se u policiju ne uvodi konjica, već da policija koristi moderna vozila i dostupnu tehnologiju, koji su budućnost policije i hrvatskih oružanih snaga, a sve u cilju zaštite i konja i interesa građana. Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.