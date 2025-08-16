Slana jezera pokazatelji klimatskih promjena

Površinska slana jezera na moru najčešće se pojavljuju u ljetnim i jesenskim mjesecima.

- Soli ima najviše blizu površine, a takva jezera nastaju kada imate jako zagrijavanje i isparavanje mora. Zbog isparavanja mora u površinskom sloju imate sve manje vode i sve više soli ostaje i zbog toga salinitet raste, objasnio je dr. sc. Ivica Vilibić iz Zavoda za istraživanje mora i okoliša s Instituta Ruđer Bošković.

Znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković godinu dana analizirali su podatke koje su plutače Argo prikupile od 2001. do kraja 2024. godine.

- Fokusirali smo se za našu analizu na Sredozemno more gdje smo imali ukupno blizu 70.000 profila i identificirali smo sve u kojima je pri površini, dakle u sloju od 10-ak do nekih stotinjak metara, zabilježen izuzetno visok salinitet, ispričala je dr. sc. Elena Terzić s Instituta Ruđer Bošković.

Postojanje površinskih slanih jezera bilježi se posljednjih 60 godina, a sada je prvi put napravljena detaljna analiza podataka iz javno dostupne baze podataka.

- Na osnovu naših istraživanja prisutna su u svim dijelovima Sredozemlja uključujući i Jadran i najčešće se javljaju na području Istočnog Sredozemlja, odnosno Levanta gdje gotovo dvije trećine svih mjerenja bilježe slana jezera, dodala je Terzić.

Njihova pojava posljedica je klimatskih promjena.

- To je dobar indikator klimatskih promjena zato što su ona osjetljiva na sve one stvari koje donose klimatske promjene, a to je porast temperature, porast isparavanja, smanjenje oborina - sve ono što se prognozira na Sredozemnom moru. Ona nisu problem, nego posljedica, ali mogu imati značajan utjecaj na živi svijet u moru, ispričao je Vilibić.

Rezultati su pokazali da se na godišnjoj razini slana jezera produbljuju za jedan metar.

- Nema rješenja, osim da se vratimo 100 godina unazad i da se počnemo pametnije ponašati. Doduše, možemo se i sada početi pametnije ponašati, ali nisam siguran da hoćemo, rekao je Vilibić.

Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog dotoka rijeka u mora, u ljetnim mjesecima sve ćemo češće svjedočiti povećanom salinitetu mora.