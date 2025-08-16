Ni dalje nema rješenja za plastiku

Nakon tri godine pregovaranja, oko 180 država nije se uspjelo dogovoriti o tekstu sporazuma tijekom tri zadnja tjedna pregovora u sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi, reklo je nekoliko izaslanstava nakon cjelonoćnih konzultacija na zatvorenoj plenarnoj sjednici.

Ključni problem ostaje pitanje treba li sporazum uvesti ograničenja proizvodnje plastike i pravno obavezujuće kontrole nad toksičnim kemikalijama koje se koriste u njenoj proizvodnji, prenio je AP.

Više od 1000 delegata okupilo se u Ženevi na šestom krugu pregovora, nakon što je sastanak Međuvladinog pregovaračkog odbora (INC) u Južnoj Koreji krajem prošle godine završio bez dogovora.

INC je skupina koju je 2022. godine osnovala Skupština Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEA) s mandatom da razvije pravno obvezujući globalni sporazum za rješavanje problema onečišćenja plastikom.

Ostaje nejasno kako će se proces dalje odvijati.