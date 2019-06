Pine fest počinje za tjedan dana, objavljena je točna satnica nastupa

Prvi Pine festival u Samoboru počinje za točno tjedan dana, a organizatori su objavili potpunu satnicu nastupa te web stranicu na kojoj publika može pronaći sve informacije.

Petak 14. lipnja otvara Lika Kolorado u 19:15 sati, nakon njih će nastupiti Nipplepeople u 20:15 te Pips, Chips & Videoclips u 21:30 sati. Vojko V na pozornicu stiže u 23 sata, a koncertni program prvoga dana zatvorit će High5 koji će se na pozornicu popeti u ponoć.

DJ program i popratni sadržaji trajat će do 4 sata idućeg dana. Cubies otvaraju drugi dan, tj. subotu 15. lipnja koncertom u 19 sati, a nakon njih će na pozornicu doći Mary May u 20 i Porto Morto u 21 sat. Hladno pivo počinje u 22:20 sati, a Krankšvester će zatvoriti prvi samoborski Pine fest svojim najvećim hitovima te će početi u ponoć. Kao i prvog dana, DJ i popratni program trajat će do 4 sata.

Sve informacije možete potražiti na službenoj stranici festivala.



Yem agencija i Grad Samobor zajedničkim snagama planiraju postaviti Samobor na festivalsku kartu Hrvatske, a lineup nam govori da su u tom naumu već uspjeli. Ulaz na festival je besplatan.

Centar za mlade Bunker je mjesto okupljanja mladih iz Samobora i okolice, mjesto zabave, informiranja, učenja i druženja. Upravo iz tih razloga, kao i kvalitetnog i urbanog koncertnog programa Bunkera, Yem se, uz potporu Grada Samobora, odlučio na novi glazbeni projekt kako bi dodatno popunio već bogatu kulturnu ponudu grada Samobora. Ideja je ne samo Samoborcima omogućiti kvalitetan glazbeni festival, već novim festivalom stvoriti još češću naviku odlaska Zagrepčana na vikend izlete u prekrasni susjedni grad.