Kanal Fest po drugi put na Martinskoj

Kanal Fest, dvodnevni je festival punk glazbe koji će se ovo ljeto, 26. i 27. srpnja, po drugi put održati na plaži Martinska pored Šibenika.

Festival organizira mlada udruga Liješnjaci, dio inicijative Martinska, i bogate ponude od šest festivala koju nudi ova nova festivalska lokacija u srcu Dalmacije.

Nakon prestanka održavanja tradicionalne Martinske fešte, poneseni nostalgijom, Liješnjaci su pokrenuli Kanal fest, glazbeni festival koji ugošćuje isključivo punk bendove, uz podžanrove kao što su punk rock, HC i Oi!. U dva dana očekuje vas deset bendova, predivna prirodna ljepota, besplatni kamp te nezaboravna atmosfera.

Od deset bendova koji će vas zabavljati, dva su iz susjednih zemalja. Iz Slovenije dolazi party punk-ska-HC-metal bend Pigs Parlament. Ovaj šesteročlani bend potječe iz male regije na zapadu Slovenije. Goriška Brda, poznata po proizvodnji kvalitetnih vina, izvršila su znatan utjecaj na njihovu glazbu i tekstove pjesama, pa je tako i njihov moto: Wine Power!

Njihov zvuk je brzi punk/HC uz šokantno hrapavi ženski vokal, popraćen melodičnim back vokalima. U njihovim pjesmama vidljiv je utjecaj ska glazbe, o čemu svjedoče melodičan zvuk trube, heavy metal riffovi, brzi bubnjevi, bass solaže, bendžo dionice i mnoge druge zabavne stvari.

Iz Srbije stiže legendarni KBO!, jedan od najstarijih punk bendova s prostora bivše Jugoslavije. Ove godine obilježavaju 37 godina neprekidnog rada, a slavlje je upravo na Kanal Festu. Bend je osnovan još daleke 1982. godine i smatraju se pionirima punk/hc muzike u regiji. Prepoznatljivi su po tome što nemaju bas gitaru, već od samog početka rade u tročlanoj postavi, sa dvije gitare i bubnjevima. Poslije pet kazetnih albuma, 1989. izbacuju sada već kultni LP "Forever punk" u izdavaštvu grčkog ogranka engleskog E.M.I., koji danas spada u red rijetkih izdanja. Od 13 studijskih albuma koje je bend u karijeri izdao, izdvaja se i album "Za jedan korak" u izdanju francuske izdavačke kuće Onkra rec. U listopadu 2017., izašao je dugo očekivani album "Prosta proza" koji predstavlja skup singlova zadnjih 13 godina.

Kanal će ugostiti i riječki bend desetljeća, KKK - Krešo i Kisele Kiše. No, oni nisu jedini punk rock Istrijani na Kanal Festu, tu je i pulski i Pokret Otpora, te iz Pazina mladi street/hc bend Sabotaža, a Zagreb predstavljaju SpokOi! i Accident. Čakovački Partleki svirat će punk za djecu i odrasle, tj. vesele dječje pjesme u dosta žešćoj varijanti. Ostaju nam još samo Dalmatinci, a to su lokalne snage, šibenski bend Raspad i momci iz splitskog Stepped Out benda, koji u šali svoje koncerte opisuju kao "krv, znoj, suze, zagrljaji i stage diving".

Ulaznice za Kanal fest će se prodavati na ulazu, festivalske po cijeni od 90 kuna, te jednodnevne po cijeni od 70 kuna.