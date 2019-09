Philips monitori na IFA 2019 sajmu

Posjetitelje Philipsovog štanda na sajmu IFA 2019 (Berlin, 6. - 11. rujna 2019.) čeka prava poslastica: bit će izložen cijeli niz Philips monitora, s veličinama i značajkama dizajniranim da zadovolje privatne potrebe korisnika, kao i potrebe profesionalaca na svim poslovnim poljima. Bilo da su te potrebe za boljim performansama slike, većom privatnošću, ultrapovezivanjem, većim kreativnim opsegom, igranjem na visokoj razini ili rad siguran za okoliš, najnoviji Philips monitori imaju rješenje.

Potpuno uranjanje: zakrivljeni za najveći doživljaj gledanja

Zakrivljeni monitori tvrtke Philips doživljaj gledanja podižu na potpuno novu razinu, osiguravajući osobniji, impresivniji rad i igru. Zakrivljeni zasloni nude zanimljivije iskustvo oponašanjem prirodne krivulje oka, minimiziranjem izobličenja stvarajući tako suptilno imerzivni efekt koji privlači korisnike. Određeni formati nude duboku zakrivljenost radijusa od 1500 mm ili 1800 mm, proširujući vidno polje i ulazeći u periferno vidno područje korisnika za optimalnu ugodu oka. Format od 43,4 -inča, 32:10 čak je dovoljno širok da zamijeni više manjih zaslona, ​​što ga čini savršenim rješenjem za financijski, bankarski i drugi B2B sektor.

Taktilna rješenja: tehnologija koju možeš dotaknuti

Tehnologija zaslona osjetljivog na dodir ove godine je zvjezdana značajka. Svi Philips SmoothTouch monitori koji se prikazuju na IFA-i uključuju inovativni dodir s projektnim kapacitivnim dodirom (P-Cap) i podršku do 10 bodova za vrhunsko praktično korisničko iskustvo. Idealno pogodni za prodajno mjesto, informativne pultove, ugostiteljstvo i sektor obrazovanja, ovi svestrani monitori opremljeni su nizom mogućnosti za dodatnu udobnost i fleksibilnost. Napredna IP54 zaštita znači da voda i prašina ne predstavljaju gotovo nikakvu prijetnju, dok brojne mogućnosti povezivanja te glatko i jednostavno podešavanje kuta jamče veću udobnost i jednostavnu upotrebu.

Profesionalna snaga: novi načini za otključavanje vaše produktivnosti

Philips monitori imaju upravo ono što profesionalci trebaju za poboljšanje njihove učinkovitosti i performansi na radnom mjestu. Ovogodišnji modeli uključuju značajke za bolju povezivost, kao što su USB 3.1, USB-C priključak, USB-A priključivanje uz DisplayLink i DC-out; značajke za poboljšanje sigurnosti, kao što je izmjenjiva tehnologija privatnosti i Windows HelloTM pop-up web kamera; značajke za osiguranje održivosti, poput materijala za pakiranje koji se može reciklirati, PowerSensor koji štedi energiju, LightSensor i Zero Power Switch, značajke za maksimalno uživanje u svakom radnom danu, poput 4K UHD rezolucije, ultra-široke tehnologije boja, LowBlue načina i EasyRead načina te još mnogo toga.

Gaming na još većoj razini: iskustvo koje ste oduvijek željeli

Philips monitori nude gaming iskustvo kao nijedni drugi monitori. Modeli prikazani na IFA-i prepuni su najsuvremenijih značajki za pružanje brzih performansi igranja i grafike privlačne za oči, uz značajke koje poboljšavaju udobnost, štiteći vid, kako bi svaka minuta provedena u igri bila najugodnija. Uz to, zahvaljujući plodnom partnerstvu s renomiranim britanskim audio stručnjacima Bower & Wilkins, 55-inčni model uključuje ekskluzivne zvučnike Bowers & Wilkins s visokim performansama s tri odvojena načina ozvučenja kako bi korisnicima ponudio gotovo nestvaran zvučni doživljaj.

Ako ste u Berlinu, posjetite Philipsov štand za iskustvo iz prve ruke.

Tehnički detalji ključnih Philips monitora izloženih na sajmu IFA 2019:

272B1G, 241B1V, 279C9 i 272B7QUBHEB modeli - dizajnirani za današnje profesionalce, ovi su monitori opremljeni širokim nizom mogućnosti za maksimiziranje performansi. 27-inčni 272B1G posebno je ekološki prihvatljiv, izgrađen je od 85% reciklirane plastike nakon upotrebe potrošača s TCO rubom, 100% bez žive, halogena i PVC-BFR-a, a korisnicima nudi najmanju potrošnju energije zahvaljujući tehnologijama za uštedu energije kao što su PowerSensor, LightSensor i Zero Power Switch. Uz mogućnosti povezivanja kao što su USB, VGA, DVI, DP, HDMI, 23,8-inčni 241B1V nudi i široke kapacitete za zaštitu privatnosti, što ga čini idealnim izborom za vladine, bankarske i vojne korisnike. Tanki 27-inčni 279C9 monitor je bez okvira, nudi pravi zaslon od ruba do ruba uz ljepotu 4K UHD rezolucije u kombinaciji s IPS-om i ultraširokom tehnologijom boja za slike koje zasljepljuju. 27-inčni 272B7QUBHEB dolazi s praktičnim značajkama kao što su sigurna Windows HelloTM pop-up web kamera i QHD rezolucija, a korisnicima nudi cjelovito rješenje za spajanje s USB-C i USB-A (DisplayLink) povezivanjem, kao i DP-out i DC-out.

346P1, 439P9H, 345B1C, 272E1CA i 328E1CA modeli - ovi zakrivljeni monitori posebno su oblikovani kako bi korisnicima ponudili poboljšani doživljaj gledanja. 34-inčni 346P1 sadrži značajke kao što je trostrani dizajn skoro bez okvira, USB-C priključak, napajanje prijenosnog računala i opcionalna Windows HelloTM pop-up web kamera. 439P9H nudi ekspanzivan 43,4-inčni zaslon bez okvira, osim USB-C priključka, Windows HelloTM pop-up web kamere i još mnogo toga. 345B1C nudi USB-C priključak i RJ45, Windows HelloTM pop-up web kameru, HDR tehnologiju i PowerSensor i LightSensor koji štede energiju. 27-inčni 272E1CA i 31,5-inčni 328E1CA imaju potopni dizajn opremljen 75Hz Freesync i 60Hz Adaptive sync tehnologijom.

162B9T, 172B9T, 222B9T i 242B9T - ovi taktilni modeli dolaze u širokom rasponu formata (15,6 ", 17", 21,5 "i 23,8"), svaki opremljen Projected Capacitive 10-point touch touch tehnologijom, poboljšanom IP54 zaštitom od vode i prašine, sklopivim ergonomskim postoljem i povezivanjem. značajke kao što su VGA, DVI, HDMI 1.4, DP 1.2, USB 3.1.

558M1RY i 328M1R - dizajnirani za igrače na konzolama, ovi su modeli prepuni značajki kako bi doživljaj igre bio zaista fantastičan. Izdvajamo uključuju dizajn bez okvira, 4K rezoluciju sa 120Hz osvježavanjem, HDR1000 za 558M1RY (54,6 ") ili HDR600 za 328M1R (31,5"), Adaptive Sync / Freesync tehnologiju, mali ulazni zastoj, inovativnu četverostranu Ambiglow tehnologija, zvučnici s visokim performansama (558M1RY) Bowers i Wilkins i još mnogo toga.