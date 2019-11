PEZNT objavio debitantski album "Paid In Full"

Debitantski album ponajboljeg domaćeg house projekta PEZNT ugledao je svjetlo dana! Od ovog petka, 29. studenog na svim digitalnim glazbenim platformama dostupan je njihov iščekivani album prvijenac "Paid In Full" - šarolika groove, disco, soul i hip-hop glazbena poslastica umotana u svjetsku house produkciju.

"Ovo nije standardni house album, već kombinacija glazbe koju volimo slušati i stvarati. Album je poprilično emotivno, kompleksno i zahtjevno djelo te nam je stoga i trebalo preko dvije godine da ga dovršimo - željeli smo da rezultat bude na nivou najbolje svjetske glazbene produkcije, što sam siguran da smo i uspjeli postići", otkriva Blacksoul, idejni začetnik projekta PEZNT.

Standardna verzija albuma "Paid In Full" donosi ukupno deset pjesama, uz niz izvrsnih gostujućih autorskih i glazbenih imena; u radu na albumu su im pripomogli glazbenici Davor "Daga" Devčić i Zvonimir Dusper "Dus" (ujedno i ko-autor dviju pjesama), koji su im omogućili da izdanje bude odsvirano uživo, a ne samo programirano, dok je za mastering zaslužan Gregor Zemljič.

Uz njih, album su kreirali i rapperi, pjevači te autori iz čitavog svijeta - tu je Masta Ace, legenda stare brooklynske škole hip-hopa, Born I, talentirani rapper iz Washington DC-a, kao i njegovi sunarodnjaci Divine Essence, James Curd i Nah Man, zatim Shyam P, londonski autor i producent s trenutnom adresom u Dubaiju, danski kantautor Gregers te njegov sunarodnjak, pop/house zvijezda Andy Roda.

Izdanje uz izvrsnu glazbu sa sobom nosi i kreativno vizualno rješenje, za koje je zaslužan jedan od najboljih hrvatskih strip-crtača - Dalibor Talajić, poznat po svom iznimnom radu za Marvelove stripove. Uz naslovnicu, on je ujedno kreirao i čitavo vizualno rješenje fizičkog izdanja koje će krasiti i korice vinilnog formata, što će albumu "Paid In Full" dati i svojevrsnu kolekcionarsku vrijednost.

Podsjećamo, PEZNT čine dvojica iskusnih hrvatskih DJ-eva i producenata, Tom Pasanec - Blacksoul i Dejan Marković - Mark de Line. Ovu zajedničku priču započeli su 2015. godine, na inicijativu Blacksoula te su se sa svojim izvrsnim izdanjima svjetskog kalibra ubrzo našli na brojnim relevantnim diskografskim kućama - Toolroom, Dirtybird, Strictly Rhythm, Defected, Atlantic Records / Big Beat, Universal Music..., dosegnuli visoke pozicije na top-listama relevantnih platformi elektroničke glazbe - Beatporta i Traxsourcea te na spomenutom Traxsource-u zauzeli pozicije #11 Top 100 House Artists of 2018 i #14 Top 100 Artists of 2018, u društvu imena kao što su: Mousse T, Louie Vega, Purple Disco Maschine... Također, u svibnju ove godine zaputili su se i na svoju prvu prekooceansku turneju, u Australiji i na Baliju, a s obzirom na izvrsnu reakciju tamošnje publike, na isto mjesto se vraćaju već početkom sljedeće godine.

Uz digitalnu verziju, objavljenu 29. studenog na svim svjetskim digitalnim glazbenim platformama, album će naknadno biti dostupan i u fizičkom obliku - kao dvostruki vinil te audio-kazeta, a sve to putem etikete Blacksoul Music. Objavu albuma, PEZNT će proslaviti i nastupom u zagrebačkom Johann Francku, u petak 29. studenog, u sklopu novog klupskog programa koji će tada biti premijerno predstavljen.

Album je u Hrvatskoj dostupan za slušanje putem digitalne glazbene platforme Deezer.

"Paid In Full" - popis pjesama i gostiju:

01. PEZNT feat Born I - Yours

02. PEZNT & Dus feat Shyam P - Be Somebody

03. PEZNT feat Born I - Doin' My Thing (Album Version)

04. PEZNT feat Shyam P - Need You Now

05. James Curd & PEZNT feat Nah Man - Japanese Disco (Upgrade Mix)

06. PEZNT feat Masta Ace - Bad Girls

07. PEZNT & Dus ft Gregers - Red & Blue

08. PEZNT - Burek

09. PEZNT feat Divine Essence - Deep Down Inside

10. PEZNT feat Andy Roda - Dance On