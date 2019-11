Detour večeras otvara Advent na Europskom trgu

U središtu ovogodišnjeg glazbenog programa EU Adventa su subotnji live koncerti domaćih i regionalnih imena Detoura, Luce, Ilije Ludviga i Meritas te britanskog elektroničkog sastava Crazy P. Val koncerata na EU Adventu započinje već ove subote, 30. studenog u 20:30 sati, nastupom elektro-akustične pop glazbene atrakcije Detour, čime će ujedno i službeno biti otvoren EU Advent.

Detour je danas prepoznatljiv među poklonicima kvalitetnog, suvremenog, elektro-akustičnog pop zvuka, bržeg i plesnijeg ritma začinjenog povremeno drum'n'bass ili pak ponekom country notom. Iza sebe imaju više od deset godina djelovanja, pet albuma i brojne hitove, rasprodane koncerte, niz nagrada i priznanja te status pop atrakcije u regiji, gdje ih se sve češće naziva perjanicom novovalskog popa. Na adventskom nastupu očekuju vas njihovi poznati hitovi Zaljubila sam se, Plešem sama, Daleko, Snijeg, Mjesec, Bez tebe... kao i novi singlovi s aktualnog petog studijskog albuma - Ima i nema te Sliko o našim danima.

Nakon 30 miljuna streamova albuma, rasprodanih koncerata u Manchesteru i Londonu, nastupa na festivalima Bluedot, Festival number 6, Love International i u Boiler Roomu na Baliju, britanski sastav Crazy P svojim elektroničkim i melodičnim ritmovima ispunit će 7. prosinca zagrebački Europski trg. Na EU Advent dolaze s novim albumom Age of Ego, koji će privući pažnju fanova Fleetwood Maca, Petera Gabriela, Grace Jones, Arthura Russela i Princea te istovremeno pružiti moderan zvuk i slojevito aranžirane klupske ritmove s pečatom kvalitete. Crazy P osnovan je prije 20 godina u Nottinghamu, a ističu se svojim glazbenim umijećem, selekcijom i kvalitetnom produkcijom, no ono što ih ponajviše izdvaja je njihov jedinstven glazbeni potpis i nevjerojatni nastupi uživo puni energije, humora i interakcije s publikom.

Sljedeći vikend (14. prosinca) na EU Adventu ne propustite sjajnu mladu kantautoricu Luce i njezin hommage soul divama pod nazivom Drugo lice Luce. Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, Dinah Washington, Dusty Springfield, Ella Fitzgerald samo su neke od soul zvijezda čiji će se bezvremenski hitovi (Something's gota hold on me, Respect, Chain of Fools, Cry me a river, Rescue me, Feeling good i At last...) naći na repertoaru ove mlade glazbenice koja je, uz svoj autorski rukopis, javnost osvojila jedinstvenim, impresivnim vokalom i interpretacijama.

Beogradski pjesnik, glazbenik i zabavljač Ilija Ludvig, osebujni je kantautor i predstavnik beogradske underground scene, poznat po atmosferičnim koncertima koji uvijek pričaju (najmanje jednu) priču. U subotu, 21. prosinca uživajte u njegovom zanimljivom glazbenom svijetu s primjesama bluesa i countryja.

Zadnji vikend u mjesecu, 28. prosinca nastupaju Meritas, dvojac poznat po dojmljivoj i stilski prepoznatljivoj glazbi. Glazbena priča Meri Jaman i Anite Valo traje više od 20 godina, a njihove su skladbe (Dan je tvoj, Sve što želim, Igra, Odjednom ti, Budim se, Ova ljubav) nebrojeno puta obojale radijski i televizijski eter. Bilo da je riječ o prepoznatljivom pop izričaju ili nešto dubljim tonovima s intimnijih albuma Meritas su samostalno ili u suradnji s drugim glazbenicima stvorile neke od najpoznatijih domaćih hitova uz koje su odrastale generacije.

Svi koncerti počinju u 21 sat, a sve one koji dođu malo ranije zagrijavat će sjajni Valentino Božić i Sanjin Kaštelan.

Također, u sklopu novog koncepta glazbenog druženja Social Grilling petkom od 23 sata ne propustite Silent Disco, a nedjeljom od 17 sati Kontrapunkt & Imogen u sklopu kojeg će se za DJ pultom izmijenjivati Dus, Ilija Rudman, Eddy Ramich, Alen S, Antonio Zuza i Zak. Uz najuzbudljiviju glazbu, Europski trg svaki dan od 17 sati bit će okupan dobrim vibracijama gradskih faca iz kulturnog i zabavnog života, kao što su Nik Oroši, Rujana Jeger, Davor Frajman, Marin Stiv Viduka, Alen Kosanović, Marijan Felver i njihovi gosti. Ako pak volite zanimljiva pitanja i dobre nagrade, srijedom od 19 sati moći ćete uključiti moždane vijuge u adventskom Kviznom režimu pod palicom Silvija Pleštine i njegove desne ruke, DJ-a i glazbenog urednika Davora Frajmana. Također, Yammat FM svoj će adventski studio imati upravo na Europskom trgu od kuda će ujedno i emitirati program u udarnim dnevnim terminima. Tu je i već tradicionalni doček Božića i Nove godine uz elektroničke glazbene poslastice.

Prepoznatljiv po kvalitetnom i urbanom programu, Advent na Europskom trgu i ove će godine svakodnevno od 28. studenog do 8. siječnja osvježavati adventsku ponudu u Zagrebu. Svi koji u božićno doba prošeću ulicama grada tako će ovdje moći pronaći drugačiji gastronomski, kulturni i zabavni sadržaj te u najzagrijanijem kutku u gradu uživati u zimskim okusima, nezaobilaznom kuhanom vinu i novom konceptu glazbenog druženja.