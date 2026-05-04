Peter Doherty sutra u Tvornici

Dugoiščekivana premijera Petera Dohertyja konačno se dogoditi ovaj utorak, 5. svibnja u zagrebačkoj Tvornici kulture. Večer će otvoriti posebni gosti, vrlo potentni i sve zapaženiji domaći bend, Tidal Pull.

Pretprodajna cijena ulaznica je 40 eura i može se kupiti preko Hangtime weba ili u Dirty Old Shopu, dok će na ulazu koštati 45 eura.

SATNICA:

19:00 Ulaz

20:00 Tidal Pull

21:00 Peter Doherty

Tidal Pull je hrvatski hard-boiled indie bend koji pjeva na hrvatskom, a svira na engleskom. Dosad su snimili tri albuma i pokopali dva vlastita žanra, sve u lirskom balansu između samosvijesti i autoironije. Bend čine Mirna Bralić (vokal), Ivan Blažinović (gitara, vokal), Luka Žgrablić (gitara), Stefan Španiček (bas) te Filip Barac (bubnjevi)

Linktree: https://linktr.ee/tidalpull

Peter Doherty široj je publici postao poznat početkom 2000-ih kao suosnivač i frontmen The Libertinesa, benda koji je britansku rock scenu prodrmao sirovom energijom i snažnom poetikom. Nakon globalnog uspjeha Libertinesa pokreće Babyshambles i zapečaćuje status jednog od najintrigantnijih britanskih autora svoje generacije. Njegov autorski rukopis nastaje na spoju punk nasljeđa, romantične poezije i urbane svakodnevice kakvu, uz London, još rijetko koji grad može pružiti. Njegove pjesme često djeluju poput uglazbljenog dnevnika, a otuda se publika vrlo lako identificira, pa i na neki način solidarizira s onim što čuje.

Dio njegove osobnosti oblikovan je već spomenutom londonskom ulicom, ali i nogometnom kulturom. Doherty je strastveni navijač Queens Park Rangersa (QPR), do te mjere da često nastupa i u njihovim dresovima, a nekad je čak uređivao i prodavao njihov fanzin. Nešto od tog nogometno-navijačkog mentaliteta prenio je i u svoju glazbu, jer, kako i sam kaže: "Nogomet je život." A u zapadnom Londonu to je sigurno tako.

O Peterovu životu, koji je bio obilježen osobnim borbama i turbulentnim razdobljima, moglo se čitati u tabloidima i tinejdžerskim magazinima, ali svemu unatoč, kreativnost nikada nije previše patila. Posljednjih godina život dijeli između Velike Britanije i Francuske, gdje nastavlja pisati, snimati i nastupati. Njegov osobni i umjetnički put dokumentiran je i u filmu "Stranger in My Own Skin" iz 2023., koji daje rijedak i iskren uvid u njegov svijet, a iza kojeg stoji Katia de Vidas s kojom se oženio dvije godine prije.

Na pozornici Doherty balansira između nježnih balada, spontanih improvizacija i sirove rock energije. Glas mu nosi tragove svih padova i povrataka. Koncert u Tvornici kulture bit će prilika da se u klupskom prostoru doživi puni raspon njegove poetike - od tihih, intimnih trenutaka do zaraznih refrena koje će zagrebačka publika zasigurno zapjevati s njim. Peter Doherty. Lik i djelo.

U ponedjeljak nastupa u beogradskoj Zappa Barci, također u organizaciji Hangtimea, a to će biti jedina dva koncerta u regiji.