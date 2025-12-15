Petar Babić/Saša Živković - Inventura

Autonomni kulturni centar Attack, kroz program Galerija Siva, u partnerstvu s udrugom K.V.A.R.K. i galerijom „K2" predstavlja rad i izložbeni projekt „Inventura" križevačkih umjetnika Petra Babića i Saše Živkovića.

Otvorenje izložbe predviđeno je za četvrtak 18.12.2025. u 19.00 sati u galeriji Siva, Medika, Pierottijeva 11. Izložbu možete pogledati svaki dan, do utorka 23. prosinca, od 17 - 20 sati.

Izložba je rezultat suradničkog programa razmjene između galerije Siva i galerije K2. Nakon gostovanja galerije Siva u Križevcima s izložbom Shaped Shapes vol 1 i 2, ranije ove godine, vrijeme je došlo na predstavljanje rada križevačke galerije i autora zagrebačkoj publici. Cilj ovog programa je povezivanje i podrška između organizacija koje djeluju unutar nezavisnog kulturnog sektora i nekonvencionalnih alternativnih galerijskih prostora, koje daju prostor prezentaciji suvremenim umjetničkim praksama.

Autori Petar Babić (pisac) i Saša Živković (vizualni umjetnik) u ovoj izložbi prikazuju „stare" radove pa se postavlja pitanje čemu ponovna aktualizacija jednom već viđenog? Možda im u komforu starenja nedostaje ideja, možda se nadaju „novom otkrivanju" tražeći potvrdu svojih „velikih djela"? Je li možda zamor u pitanju ili jednostavno riječ o sentimentu, nostalgiji za mladošću? Ali, sentimentu za čime, za kojim vremenima i sjećanjima, za kojim „drajvom" i „modom" koji je upisan u te davne radove?

U Inventuri autor Petar Babić vadi iz arhiva svoj roman-novine Babylondon objavljene 2001. u izdanju Matice hrvatske Križevci nudeći novo čitanje te ih postavlja u novi kontekst, kao i autor Saša Živković koji izlaže jedan od svojih bitnijih radova s kraja dvadesetog stoljeća. Obojica autora tada su bila vođena brojnim i raznovrsnim idejama i porivima te su tim radovima preispitivali dolazak novog tisućljeća. Babić piše vizionarske priče, aktualizira pogled u budućnost, dok Živković činom paljenja šibica aktualizira pogled u prošlost. Gledajući spoj oba djela, tu i takvu mračnu povijest i budućnost, na brojne načine sada (nažalost) i živimo.

Babićev i Živkovićev rad može se na prvu činiti dijametralno suprotnim, ali ujedinjuje ih ideja istraživanja i propitivanja umjetnosti na periferiji i izvan fokusa mainstreama. Tada još mladenački vjerujući u utopije, a danas bez suvišnih deluzija i dovoljno pomireni s mjestom i prostorom u kojem žive, ali još uvijek s jednim i dalje gorućim pitanjem u sebi, postavljaju si pitanje -što je zapravo umjetnost?

Petar Babić (Koprivnica, 10. travnja 1974.) osnovnu i srednju školu završio je u Križevcima. Diplomirao je kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je roman-svaštaru Abecedarij (Naklada MD, Zagreb, 1997), roman-novine Babylondon (Matica hrvatska Križevci, 2001), suautorsku zbirku priča Pet autora traži naslov (KVARK & Dataart+, Čakovec, 2005) i humoristično-povijesni roman Naše velko spravišče (Jesenski&Turk, Zagreb, 2023). Uvršten je u antologiju nove hrvatske proze I. Štiksa i D. Šimprage 22 u hladu (Celeber, Zagreb, 1999) i knjigu kritika Seada Begovića Književna otkrivanja (Stajer Graf, Zagreb, 1998). S romanom-novinama Babylondon izvodio je performanse na Književnom petku, Festivalu prvih ZFF-a (posebna pohvala žirija), Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Zrenjaninu (RS). Višestruko je nagrađivan na natječajima za kratku priču Pričigin -

Split, Nagrada Zlatko Tomičić - Karlovac, Galovićeve jeseni - Koprivnica, Nagrada Slavko Kolar - Čazma, Nagrada Stjepan Kranjčić - Križevci. Kratke priče prevođene su mu na strane jezike, objavljivao je u brojnim časopisima, zbornicima i novinama (Republika, Vijenac, Večernji list, SFeraKon, Biber) i po internetskim portalima. Živi i radi u Križevcima.

Saša Živković (Koprivnica, 17. travnja 1970.) Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Nastavničkom odsjeku, pod mentorstvom Zlatka Kesera i Roberta Emila Tanaya 1998 g. Jedan je od osnivača udruge K.V.A.R.K. i galerije „K2" u sklopu koje se bavi projektima i organizacijom projekata vezanih uz likovnu i vizualnu umjetnost u Križevcima. Kontinuirano samostalno i skupno izlaže od 1995. g. U dva navrata boravio je na usavršavanju u Leipzigu kroz projekt "One side story"2012. i "De/konstrukcija slike" 2019. godine. Njegov rad uvršten je u likovnu monografiju "Umjetnost Like". Član je HDLU-a Zagreb i LU "Lika" Gospić. Živi i radi na relaciji Križevci - Gospić - Zadar.