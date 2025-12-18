Izložba Ranka Ajdinovića u Karlovcu

Prije nekoliko dana u atraktivnim prostorima Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić", predstavio se istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik akademski slikar Ranko Ajdinović s trinaest odabranih umjetnina, akrili na platnu u kombinaciji sa uljnim pastelom, grafitom, kolaž - čipka.

Karlovačka publika može se na ovoj izložbi upoznati s novijom produkcijom Ranka Ajdinovića i još se više približiti njegovom osebujnom, specifičnom likovnom izričaju i osjetiti poseban ritam apstraktnih kompozicija.

Naziv izložbe „Između vidljivog i nevidljivog" zorno opisuje i karakterizira autorski rukopis i djelo Ranka Ajdinovića, u ovom trenutku možda i najzanimljivijeg apstraktnog slikara kod nas.

Nakomn uspješnog izlaganja u Splitu, Ajdinović je odabrao niz izvrsnih umjetnina za izložbu u Karlovcu, predstavljajući se kao zreo slikar s izrazitim nadahnućem.

Izložba u Karlovcu je realizirana kao želja kulturnog djelatnika Željka Mavretića, koji uskoro odlazi u mirovinu.

Djela Ranka Ajdinovića mogu se razgledati do kraja ove godine u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić „ u Karlovcu.