Ciklus čarobnica Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, istaknuti je hrvatski likovni umjetnik, kreator je specifičnog i serioznog opusa ulja, akrila, crteža.

Ne zaboravimo da je do nedavno bio glavni slikar u zagrebačkom HNK-u.

No, u njegovom kontinuiranom angažmanu osobito se ističu brojni ciklusi portreta žena, djevojaka, ratnica, plesačica, zavodnica, balerina, majki, božica i gospodarica magije.

Riječ je o galeriji posve nepoznatih, tajanstvenih lica, koja nas bez imalo straha promatraju, upitno, radoznalo, oštro. Njihovi pogledi daleko dopiru.

Možda je cijelo to vrijeme slikar pokušavao naslikati ono čudesno i nezaboravno lice iz priče i tlapnje , neponovljivo najljepše, najsavršenije lice žene, iz drevnih vremena, iz sadašnjosti ili iz budućnosti.

Ta potraga za čarobnim lice urodila je stvaranjem niza ciklusa fantastičnih ženskih likova i recimo niti jedan lik nije sličan nekom drugom liku, svaki je unikatan, jedini.

Sva lica koja je oživotvorio Damir Medvešek doista odaju dojam stvarnosti, vrlo su živa i kao da će svaki trenutak progovoriti i uvjeriti nas u vlastitu postojanost.

Osobno, više volim Medvešekove cikluse portreta lijepih žena radije nazivati licima čarobnica, žena iz raznih vremena, žena okruženih tajanstvom.

Sjajni je to dio opusa Damira Medvešeka , jedinstveni hommage ženi.