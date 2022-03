Pet uzbudljivih mjesta za proljetni seks

Ugodne temperature, cvrkut ptica, miris procvalog cvijeća. Proljeće je došlo, a s njim i avanturistički duh. Zima nas je predugo držala u zatvorenom prostoru, pa sad kad imate priliku, iskoristite toplo vrijeme i svjež zrak na najbolji način. Kako bi vas potaknuli da provodite više vremena na otvorenom, LELO donosi pet najboljih mjesta za proljetni seks.

1. Na balkonu

Stambene zgrade možda nemaju balkone najseksepilnijeg izgleda, ali kad se nalazite na devetom katu, postoji dodatno uzbuđenje. Budite diskretni tako što ćete to raditi noću dok vaši susjedi spavaju. Nemate balkon? Otvorite prozore što je više moguće i naslonite se na prozorsku dasku - seks u doggy pozi učinit će da oboje izgledate i osjećate se kao da ste vani.

2. U šatoru

Ako volite kampiranje, onda sigurno uživate i u noćnim avanturama u šatoru. Samo se pobrinite da složite šator prije nego što počnete dobivati ​​bilo kakve ideje. Ako su vas divlje životinje i zastrašujući kukci natjerali da izbjegavate šume, podignite šator u svom dvorištu. Naložite vatru i pecite sljezove kolačiće pod zvijezdama. Nemate šator? Kupite jeftin šator za jednu osobu i to će vam jamčiti da ćete ostati u blizini. Kako biste podigli atmosferu na višu razinu, uključite Smart Wand 2 Medium. Uz 10 različitih uzoraka vibracija, osigurat će vam opuštanje svih mišića i pronalazak vaše skrivene točke za užitak. Osim toga, Smart Wand 2 Medium je masažer za cijelo tijelo tako da ujutro možete izmasirati leđa ako ste imali neudoban ležaj u šatoru.

3. Na podu

Postoji nešto super uzbuđujuće u tome da završite na podu, kao da ne možete dočekati da dođete do kreveta... to je moralo biti SAD. Iako nije najudobniji položaj (preporučujemo barem jastuk), situacija se sada značajno promijenila s porastom temperature. Ležanje na hladnom podu nije seksi, no zapaliti strasti na lijepom i toplom podu? Neophodno, barem jednom. Možete napraviti igru ​​od toga i imati za cilj krstiti svaku sobu.

4. Na brodu

Osjećate li se malo lijeno? Neka kretanje čamca obavi posao umjesto vas. Skinite se, pronađite seks pozu s kojom nećete pasti u vodu i pazite da ne odlutate predaleko niz rijeku. Zvuči jako zabavno, a završava s orgazmom i stvarno jedinstvenom uspomenom. Biti sam usred jezera zvuči kao savršeno intimno mjesto. Brod za krstarenje isto može poslužiti, no ako želite najveći izazov onda probajte seks u kajaku. Sretno mornari!

5. Tijekom planinarenja

U proljeće su pješačke staze pune. Možete proći pored nekoliko izgubljenih turista ili iskusnih planinara, ali čini se da ostaci snijega odvraćaju gužvu. Ne samo da vam tjelovježba daje onaj osjećaj sreće koji može voditi prema seksu, već možete pronaći savršenu pozadinu cvjetajućih stabala, planina i udaljenih jezera. Možda ćete se oznojiti kada stignete do vrha, ali je li vas to ikada stvarno odvraćalo od seksa? Obavezno ponesite dovoljno vode kako biste ostali hidratizirani i dovoljno lubrikanta na bazi vode kako bi sve glatko prošlo.

Zapamtite da je javni seks često nezakonit pa provjerite zakone u svom gradu prije bilo kakve javne avanture. Iz tog razloga vam preporučujemo neke vrlo diskretne vanjske lokacije, uključujući i one koje možete napraviti na vlastitom privatnom posjedu. Držite se privatnosti i nećete upasti u nevolje.