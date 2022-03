Pet savjeta fit ljudi

Postoje mnoge dobro istražene navike koje fit ljudi obično dijele. Fokusiranje na ključne promjene prehrane dovest će vas do održivih rezultata puno učinkovitije od brzih rješenja ili modernih dijeta, prema stranici Eat This, Not That.

Ne postoji brzi put do uspjeha. Za usvajanje zdravih navika potrebno je vrijeme i energija prije nego što postanu dio vašeg načina života.

Budite umjereni i realni - ono što radite 80% vremena važnije je od ostalih 20% vremena. Mršavi ljudi fokusiraju se na prioritete i ne zamaraju se malim stvarima. Mali užici namijenjeni su upravo tome - uživanju, a potom je vrijeme da idete dalje. Zapravo, prepuštanje omiljenoj zabavnoj hrani koja nije nutritivno bogata moglo bi vam pomoći da za njom ne žudite i pretjerujete s njom u budućnosti.

Jedite kad ste gladni - fit osobe ne preskaču obroke niti se strogo ograničavaju. Shvaćaju da previše ograničenja kasnije rezultira prekomjernom kompenzacijom. "Kada jedemo redovito, dajemo našim tijelima stalan dotok goriva", kaže nutricionist Bess Berger. "Kada preskačemo obroke, veća je vjerojatnost da ćemo do sljedećeg obroka pregladnjeti. Tada je mnogo teže biti umjeren ili jesti savjesno."

Prakticirajte svjesnost u prehrani - mršavi ljudi jedu pažljivo. Oni uključuju svoja osjetila dok jedu bez ometanja. Kada jedete svjesno, mnogo ste sposobniji da se usredotočite na to da ne jedete preko granice sitosti. Nutricionistica Jana Mowrer tvrdi da svjesno jedenje može spriječiti gladovanje, kao i prejedanje.

Pronađite druge načine za rješavanje stresa - fit ljudi ne koriste hranu da bi se nosili sa svojim negativnim emocijama. Ako osjećate da često jedete, čak i kada niste gladni, možda ste emocionalni jedač. Prvi korak ka prevladavanju emocionalnog prejedanja je svladavanje vještina nošenja s emocionalnim turbulencijama. Pronađite nešto što vam pomaže u takvim trenucima, kao što je razgovor s bliskom osobom, trčanje, čitanje ili šetnja na svježem zraku.

Usredotočite se na uravnoteženu prehranu, umjesto na niskokaloričnu - mršave osobe shvaćaju da ih uravnoteženi obroci čine dulje sitima. Uravnotežen obrok sastoji se od kombinacije sva tri makronutrijenta i raznih skupina hrane: proteina, ugljikohidrata i masti.