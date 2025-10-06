Pet mjesta na kojima bi mogao početi Treći svjetski rat

Svijet se danas nalazi u razdoblju sve veće nestabilnosti. Unatoč globalizaciji i međusobnoj povezanosti država, geopolitičke napetosti, utrka u naoružanju i ideološki sukobi podsjećaju na godine koje su prethodile svjetskim ratovima. Dok su mnogi optimisti uvjereni da bi nuklearno oružje spriječilo totalni sukob, postoje regije na kojima bi eskalacija mogla zapaliti iskru globalne katastrofe.

1. Tajvan i Južnokinesko more

Najizglednije žarište potencijalnog sukoba između velikih sila jest Tajvanski tjesnac. Kina smatra Tajvan svojim dijelom i ne isključuje uporabu sile radi „ponovnog ujedinjenja". S druge strane, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici jasno su poručili da će braniti demokratski Tajvan. Svaka pogrešna procjena, vojna provokacija ili nesporazum mogli bi dovesti do izravnog sukoba između dvije najveće svjetske sile - Kine i SAD-a - s nesagledivim posljedicama.

2. Ukrajina i Istočna Europa

Rat u Ukrajini, koji je započeo 2022. ruskom invazijom, već je uzdrmao globalnu sigurnost. Iako Zapad zasad izbjegava izravan vojni sukob s Rusijom, stalno povećanje vojne pomoći Ukrajini i prisutnost NATO snaga u istočnoj Europi povećavaju rizik od šireg rata. Ako bi Rusija napala neku od članica NATO-a - primjerice Poljsku ili baltičke države - aktivirao bi se članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, što bi značilo otvoreni rat između Rusije i cijelog saveza.

3. Bliski istok - Iran, Izrael i šira regija

Bliski istok ostaje povijesno najnestabilnije područje svijeta. Napetosti između Irana i Izraela, pogotovo u kontekstu iranskog nuklearnog programa, predstavljaju potencijalni okidač za širi regionalni rat. Svaka izraelska vojna akcija protiv iranskih nuklearnih postrojenja mogla bi izazvati lančanu reakciju u kojoj bi se uključile libanonski Hezbollah, sirijske snage i možda čak velike sile poput SAD-a i Rusije. Takav sukob lako bi mogao prerasti u globalni.

4. Korejski poluotok

Sjeverna Koreja već desetljećima predstavlja sigurnosni problem za Aziju. Njeni nuklearni testovi i prijetnje Južnoj Koreji i Japanu, uz povremene provokacije poput ispaljivanja projektila preko japanskog teritorija, održavaju regiju u stalnom stanju napetosti. Ako bi došlo do otvorenog rata, SAD bi se odmah uključio, dok bi Kina i Rusija vjerojatno podržale Pjongjang barem politički, što bi moglo izazvati širu konfrontaciju.

5. Balkan

Iako Europa danas djeluje stabilnije nego devedesetih, Balkan ostaje prostor nerazriješenih etničkih i političkih tenzija. Sukobi između Srbije i Kosova, kao i političke podjele u Bosni i Hercegovini, mogli bi ponovno zapaliti regiju. Uplitanje velikih sila - SAD-a, Rusije i EU - moglo bi od lokalnog sukoba stvoriti širu međunarodnu krizu.

Sve u svemu, Treći svjetski rat možda nikada neće izbiti, ali svijet nije imun na pogreške, ambicije i rivalstva. U vremenu kad se granice između lokalnog sukoba i globalne krize sve više brišu, diplomacija, razum i suradnja ostaju jedina stvarna obrana od ponavljanja najtamnijih poglavlja ljudske povijesti.