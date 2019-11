Perforacije u Buenos Airesu

Održavanje međunarodno nagrađivanog i prepoznatog festivala Perforacija u Buenos Airesu drugu godinu za redom nastavlja se na dugogodišnje iskustvo izvoza festivalskog koncepta. Udruga Domino je tako svoje festivale realizirala u Francuskoj i Grčkoj te gotovo deset godina u New Yorku u SAD-u i postigla značajnu vidljivost u velikim međunarodnim medijima (od New York Timesa do Huffington Posta, Financial Timesa i drugih).

Festival u Buenos Airesu se otvara u Teatru El Extranjero 10. studenog argentinskom premijerom predstave Yira, Yira Brune Isakovića i Nataše Rajković, nastale u suradnji s argentinskim seksualnim radnicama i radnicima. Riječ je o intimnoj i snažnoj predstavi koja se bavi osjetljivim pitanjima za društvo, politikom, klasnim pitanjima, radničkim pravima, ali i svakodnevicom s kojom se svatko može poistovjetiti. Po završetku festivala predstava odmah kreće na gostovanje u Sao Paulo u Brazilu, a hrvatska premijera planirana je za svibanj 2020 u okviru programa EPK Rijeka 2020, jer je i nastala kao dio koprodukcijskih suradnji Europske prijestolnice kulture.

Na Perforacijama u Buenos Airesu nastupit će i Maja Rivić i Silvija Dogan s predstavom Valna blizina, kojom autorice istražuju kapacitete intimnosti odnosa, potencijal povjerenja i razumijevanja kroz glas i tijelo, a koja je nastala u produkciji udruge Domino te uz podršku Fonda za druge te bila premijerno odigrana na festivalu Sounded Bodies u Zagrebu, u listopadu ove godine. Roberta Milevoj nastupit će s predstavom Opet Roberta kojom propituje mogućnosti preoblikovanja emotivnog doživljaja prirodnog ambijenta u umjetnom prostoru izvedbe. Uz navedene nastupit će i međunarodno najprepoznatljiviji domaći suvremeni performer Siniša Labrović s dva dugotrajna performansa u javnom prostoru, u samom centru Buenos Airesa. Njegove se izvedbe realiziraju uz podršku i suradnju teatra San Martin, jednog od najznačajnijih kulturnih centara u Argentini. Petar Milat i Nataša Rajković će održati predavanja za studente Sveučilišta San Martin, a s gostujućim umjetnicima će se održavati razgovori nakon izvedbi s argentinskom publikom. Festival je već izazvao velik interes medija, program i njegovo održavanje prenijela je argentinska novinska agencija, mnogi tiskani i online mediji te nekoliko televizijskih programa.



Festival se održava uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, ali nažalost ne i Ministarstva vanjskih poslova i postojeće programe za razvoj kulturne suradnje između Argentine i Hrvatske. Umjetnički direktor i pokretač Perforacija, Zvonimir Dobrović, za argentinske medije je izjavio da će uspješna suradnja s argentinskim kulturnim pejzažom biti nastavljena i sljedeće godine sa spomenutim Sveučilištem San Martin te kazalištima u Buenos Airesu koja su pokazala veliku otvorenost za ovom vrstom upoznavanja Hrvatske i njenih umjetnika.