Blind Guardian krajem kolovoza u Zagrebu

Nakon predugih 14 godina Blind Guardian se u sklopu europske turneje "The God Machine" konačno vraća u Zagreb! Doajeni power metala, ili bolje rečeno, Bardovi, kako ih nazivaju njihovi fanovi, još jednom će pokazati zašto su i nakon 40 godina jedan od najomiljenijih metal bendova u svijetu , a čija popularnost seže i daleko izvan žanrovskih granica.

Ova izuzetna svečanost održat će se 23. kolovoza (subota) u Tvornici kulture pa već sad svakako zapišite ovaj datum masnom bojicom u kalendare ili u pametne telefone. Early bird ulaznice su rasprodane za manje od 10 sati nakon puštanja u prodaju.

Pretprodajna cijena je 39 eura i mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga, a ako ih ostane, na dan će koštati 43 eura. Fizičke ulaznice dostupne su u Dirty Old Shopu.

Ulaznice: https://shorturl.at/fnS3q

Blind Guardian osnovan je krajem 1984. pod imenom Lucifer's Heritage u Krefeldu te ga je u toj početnoj fazi krasio speed metal zvuk, a temelje su mu udarili vokal i basist Hansi Kürsch, lead gitarist André Olbrich, ritam gitarist Marcus Dörk i bubnjar Thomas Stauch. Inspirirani albumom "Awaken The Guardian" benda Fates Warning, članovi su odlučili promijeniti ime u Blind Guardian, a uskoro im se pridružio i novi gitarist Marcusa Siepen, koji je član i danas. Njihov rad obilježavaju epski tekstovi inspirirani književnošću, mitologijom i fantazijom, posebno djelima Michaela Moorcocka, Stephena Kinga i dakako neizostavnih i Georgea R.R. Martina i J.R.R. Tolkiena. Bend je pionir power metala i jedan od prvih koji je u žanr uveo kompleksne orkestralne aranžmane i zborske vokale.

Osim studijskih uspjeha, Blind Guardian poznat je po energičnim live nastupima i interakciji s publikom u kojoj dominira karizmatični i simpatični Hansi. Njihovi koncerti često uključuje beskrajno singalonganje, što je postalo prepoznatljiva karakteristika benda, a tko ne vjeruje, neka potraži "Valhallu" na youtubeu. Ističu se i tehničkom virtuoznošću svojih članova, posebno Andréa Olbricha, čije su gitarističke solaže dijelovi postali standard za power metal. Osim spomenutih Hansija, Andrea i Marcusa, današnju postavu čini još i Frederik Ehmke koji svira bubnjeve, flautu i dakako, gajde.

Njihov debitantski album, "Battalions Of Fear" (1988.), producirao je Kalle Trapp (poznat po radu s Saxonom i Grave Diggerom), a album je pokazao snažan utjecaj bendova poput Iron Maiden i Helloween. Otada su nanizali još 11 albuma od kojih će najaktualniji "The God Machine" promovirati ovom prilikom i koji na neki način sublimira cijeli put i evoluciju benda u njihovih 40 godina stvaranja.

Iako su Kürschovi tekstovi inspirirani fantasyjem i djelima kao što su "American Gods" Neila Gaimana (svakako poslušati vrhunsku "Secrets of the American Gods") ili kultnim Witcherom, njihova pozadina je znatno realnija i, zbog toga, nemilosrdnija. Album "The God Machi" ne bavi se modernim lovom na vještice, paranojom, ratom i smrću Kürschove majke, a te tmurne teme prenosi kroz neke od najbržih i najheavy pjesama Blind Guardiana u posljednjih nekoliko godina.

S više od 40 godina karijere, Blind Guardian ostaje jedan od najinovativnijih i najpoštovanijih bendova u svijetu metala, s nebrojenim fanovima diljem svijeta i utjecajem na generacije glazbenika koji dijele njihovu ljubav prema epskoj glazbi i pričanju priča.

Koncerti Blind Guardiana se ne propuštaju. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme, vidimo se 23.8. u Tvornici, a dan nakon Hangtime organizira i njihov koncert u beogradskom Hangaru.