Pentagon polako sprema veliku objavu?

Sve više snimaka curi iz Pentagona kako se bliži dan kad će objaviti... nešto, a oni nazagriženiji nadaju se da će jasno i glasno reći da izvanzemaljci postoje.

Jedan od videa je snimljen u studenom 2004., dok su druga dva snimljena u siječnju 2015. Dokumentirani su pomoću mornaričkih F/A-18 Super Hornet zrakoplova čiji su piloti koristili infracrvenu tehnologiju poznatijom pod kraticom FLIR, kameru čiji hardver detektira toplinu i tako stvara sliku, prenosi Space.com.

Ova tri videa neidentificiranih letećih objekta (NLO) nazvani su "Gimbal", "GoFats" i "FLIR1", koji je još poznat i pod nazivom "Tic Tac" video.

Prošlog je tjedna američko Ministarstvo obrane najavilo okupljanje nove jedince koja bi trebala analizirati prirodu i porijeklo NLO-a. Odjel mornarice, pod znanjem Ureda pomoćnika ministra obrane za obavještavanje i sigurnost, vodit će Operativnu grupu za neidentificirane zračne pojave (UAPTF).

"Misija te radne skupine je da detektira, analizira i kategorizira nepoznate leteće objekte koji bi eventualno mogli predstavljati prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a", kazali su iz Ministarstva obrane.

"Formacija nove radne skupine koja bi se bavila takvim objektima još je jedan dobrodošao napredak kada je riječ o obnovljenom interesu i pažnji za ova izvješća vladinih agencija i političkih aktera", kazao je Mark Rodeghier, predsjednik i znanstveni direktor Centra J. Allen Hynek za proučavanje NLO-a u Chicagu.

Dodao je i da bez dodatnih informacija nije moguće procijeniti koliko bi dobro pozicionirana operativna grupa mogla ozbiljno proučavati dojave o tim objektima, ali za sada ostaje oprezno optimističan.

Skriveni razlozi

Rodeghier je rekao i da razumije potrebu da se sve čuva u tajnosti. Ipak, nada se kako će se u javnost pustiti što veći broj informacija kako bi svi bili na vrijeme informirani o ovoj za svijet iznimno važnoj temi.

"Nema sumnje da su servisi za vojno obavještavanje diljem svijeta oduvijek bili zainteresirani za dojave o NLO-ima, neovisno o tome stoji li iza njih neki neobjašnjivi fenomen", ustvrdio je Jim Oberg, poznati novinar koji se bavi svemirom i povjesničar koji je nekoliko puta razotkrio dojave o NLO-ima.

Kazao je i da postoji niz razloga koji nisu povezani s izvanzemaljcima, a zbog kojih bi Ministarstvo obrane bilo zainteresirano za dojave o NLO-ima.

Neki od njih su i testiranje vojnih snaga "pravih neprijatelja" namjernim provokacijama kako bi se otkrile njihove slabe točke ili pak da se odredi može li se detekcijama neidentificirnih objekata slučajno otkriti povjerljive operacije koje bi mogle iskoristiti neprijateljske nacije.

Nije značajan korak

"Perceptivni promatrači NLO-a su tijekom posljednje dvije trećine stoljeća zabilježili značajnu promjenu u opažanjima letećih objekata. Njihova priroda se mijenja, a pri tom drži i neobičan korak s napretkom tehnologije pomoću koje se otkrivaju i promatraju", nadodao je Oberg.

Kazao je i da iz godine u godinu, "stari NLO-i" nestaju neposredno prije pojave novih tehnologija koje bi ih nedvojbeno dokumentirale na internetu, a mijenjaju ih nove vrste "anomalija" koje će savršeno odgovarati ograničenjima novih tehnologija.

Svoju neimpresioniranost osnivanjem nove operativne grupe podijelio je i pisac i NLO skeptik Robert Sheaffer.

"Ne mislim da je osnivanje te radne skupine toliko značajno kao što neki tvrde. To je samo odgovor javnosti koji je generirala tvrtka To the Stars kada su procurile tri sporne snimke NLO-a, a koje je kasnije Pentagon i pustio u javnost", kazao je Sheaffer.

Nije kao "Plava knjiga"

Sheaffer smatra da se u vojsci operativna grupa osniva kada je potrebno suočiti se s nekom specifičnom situacijom ili problemom. Od takve se skupine očekuje da daje izvješća i preporuke vezane uz taj problem, a raspušta se kada taj posao nije odrađen.

"Ovo nije nešto otvoreno i neprekidno poput 'Plave knjige' jer ne sugerira stalni interes države za NLO-e".

Projekt "Plava knjiga" vodile su Zračne snage SAD-a,a on je procjenjivao situaciju s NLO-ima od 1952. pa sve do 1970.

Nije sve u letećim tanjurima

Sheaffer je naglasio još jednu stvar, a to su područja vojnih operacija. Riječ je o jasno ucrtanim prostorima na zrakoplovnim kartama koje bi civilni letovi uglavnom trebali izbjegavati.

Većina nedavnih komentara Pentagona o neidentificiranim objektima spominju se u kontekstu nepoznatih objekata koji "upadaju u domet", odnosno koji ulaze u neko od područja vojnih operacija.

"Čini se da vojsku zabrinjavaju objekti koji ulaze u njihovo područje. Ako se neidentificirani objekt pojavi negdje drugdje, vojska baš i ne obraća pažnju na njega", kazao je Sheaffer i dodao da videozapisi poput "Tic Taca" i "Glibbala" prikazuju udaljene avione koji se vjerojatno nalaze izvan vojnog područja, a vojska ih istražuje zbog mjere opreza i osjetljivosti na kritike javnosti.

Smanjite očekivanja

Ipak, uz brojne kritike na osnivanje nove operativne grupe, postoje i oni koji pozdravljaju ovaj čin.

"Rekla bih da je osnivanje nove operativne grupe koja bi se trebala baviti istragama i proučavanjem NLO-a vrlo razuman potez koji bi mogao sistematično, znanstveno i transparentno, dati rezultate koji bi nam pomogli u interpretaciji onoga što su brojni piloti znali uočiti", kazala je Sarah Scoles, autorica knjige "Oni su već ovdje: Kultura NLO-a i zašto vidimo leteće tanjure".

Dodala je i da ima smisla da se Ministarstvo obrane bavi ovom temom, budući da je njegova zadaća zaštiti SAD od mogućih prijetnji.

"Međutim, smatram da bi svi oni koji očekuju velike i egzotične zaključke ove operativne grupe trebali smanjiti svoja očekivanja. Ako se pročita službena najava za osnivanje, to zapravo i nije tako neobično kao što se na prvi pogled čini", objasnila je Scoles.

"U službenim zapisima piše da je Ministarstvo obrane zabrinuto za objekte koji prelaze granice njihovog teritorija, a koji su u trenutku kada ih se opazi neidentificirani. Ne govori se ništa specifično o objektima koji će zauvijek ostati nepoznati i misteriozni. Zasigurno nema nikakve implikacije da se radi o proučavanju izvanzemaljaca", izjavila je Scoles.