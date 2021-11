Par vitamina za dobar imunitet

Imunitet je od dosadne riječi u manje od dvije godine postao najvažnija riječ zahvaljujući pandemiji... što naravno nije toliko dobro, ali jest s druge strane - više je ljudi postalo svjesno potrebe za brigom za zdravljem.

Potrebno je znati kako se imunološki sustav sastoji od stanica, tkiva, organa i raznih kemikalija koje brane tijelo od stranih patogena kao što su virusi, bakterije i razni toksini.

Imunološki sustav treba jačati vitaminima, a također je od iznimne važnosti dovoljno spavati, vježbati, kao i konzumirati dovoljno tekućine kroz dan.

Vitamin A - vitamin A ima protuupalna svojstva i igra važnu ulogu u imunološkom sustavu te je važan kod borbe s raznim bolestima. Osim toga, ovaj vitamin je važan za dobar vid te za zdravlje kože. U hrani se nalazi u batatu, jetri, mrkvi, špinatu, brokuli i mangu.

Vitamin B6 - ovaj vitamin je važan za reakcije koje se događaju u imunološkom sustavu, a koje štite tijelo od bolesti. Nalazi se u piletini i ribama kao što su tuna i losos, a može se naći i u slanutku i zelenom povrću.

Vitamin C - najpoznatiji vitamin koji se uzima kod bilo koje bolesti je vitamin C. Vitamin C štiti od bolesti, ali i zamjenjuje stare stanice imunološkog sustava novima. I on smanjuje trajanje bolesti te sprječava komplikacije. Nalazi se u agrumima, jagodama, kiviju, mangu, špinatu, kelju, batatu, karfiolu i brokuli, ali u brojnim drugim namirnicama te ga većina ljudi ne treba uzimati u obliku suplemenata jer ga dobivaju upravo iz hrane.

Vitamin D - poznato je kako vitamin D3 koji se dobiva iz sunca, pojedine hrane ili se uzima u obliku suplemenata, povoljno utječe na imunitet, smanjuje upale u tijelu, a jednako tako štiti i od covida-19. Nedostatak vitamina D može utjecati na pojavu respiratornih problema ili astme. Vitamin D se može pronaći u lososu, sardinama, tuni, jajima, gljivama, mlijeku te zobenim pahuljicama.

Vitamin E - vitamin E je snažan antioksidans koji pomaže tijelu da se bori s upalom i bilo kojom vrstom infekcije. Posebno poboljšava imunitet kod starijih osoba. Ovaj vitamin nalazi se u orašastim plodovima, sjemenkama, brokuli, avokadu, mangu i špinatu.