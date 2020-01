Većina ljudi podcjenjuje san i nerijetko, u nedostatku vremena, dodatne sate krade upravo snu koji je esencijalan za funkcioniranje organizma, kako psihički tako i tjelesno.

Stoga, ne škodi par savjeta za bolji san:

Bilježnica kraj kreveta - "Ako se usred noći probudim to je najčešće jer što mi se po glavi motaju brojne obaveze koje moram izvršiti. Trik koji u ovom trenutku sjajno funkcionira uključuje bilježnicu i olovku na noćnom ormariću. Ako se iznenada sjetim nečega što trebam napraviti, zapišem u bilježnicu, prestanem se brinuti oko toga i utonem natrag u san", kaže dr. Kristen Knutson, profesorica u C

Biljke - "Određene biljke umiruju naše emocije, opuštaju nas i pomažu nam zaspati. Postoje brojni dokazi da su jasmin i lavanda neke od njih, zbog čega su i popularna eterična ulja tih biljaka. Tu su još i valerijana te ruža. Ne morate nužno držati spomenute biljke u sobi, već koristiti njihova eterična ulja kako biste se opustili", kaže Monique Simmonds, direktorica u Kraljevskom botaničkom vrtu u Londonu.

Gledanje komedija - "Uvijek se trudim da zadnji sat pred počinak posvetim opuštanju. To često podrazumijeva sjedenje na kauču i gledanje neke komedije. Naš mozak treba 30 do 60 minuta kako bi umirio misli pa mi opuštajuće aktivnosti pomažu da ne odem na počinak dok je mozak još aktivan", objašnjava za portal The Ladders profesor psihologije na Sveučilištu Pennsylvania Philip R. Gehrman.

Joga - "Savjetujem prakticiranje joge Nidre koja uključuje osviješteno disanje, vizualizaciju, skeniranje tijela i prakticiranje zahvalnosti. Pomaže da se dovedemo u stanje duboke opuštenosti, a nakon stresnog i užurbanog dana to je najbolji način pripreme za spavanje", otkriva dr. Fiona Barwick, šefica Klinike za spavanje i cirkadijski ritam pri Sveučilištu Stanford.

Topla kupka ili tuš - "Moj najučinkovitiji trik za spavanje je topla kupka ili tuš trenutak prije odlaska na počinak jer nagli pad temperature tijela fiziološki je signal tijelu da je vrijeme za spavanje. Osim toga, topla kupka ili tuširanje opuštaju i odvajaju nas od ekrana", kaže za isti portal psihologinja i stručnjakinja za spavanje na Sveučilištu North Dakota, Katerine Duggan.