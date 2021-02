Par savjeta o seksu u autu

Seks je dobar ako ga imate bilo s kim, a bogami i bilo gdje... no, kad baš ne možete nigdje jer su svi doma, kao sada u pandemičnom polulockdownu, problemi se samo množe.. pa se neki pribjegavaju seksom u autu.

OK, možda nije najugodnije, no kad vam je već toliko stalo, vjerojatno ćete se nekako već snaći, nije li tako?

Naravno, zato nije loše neke stvari zapamtiti unaprijed - recimo, povući ručnu kočnicu kako automobil (s vama unutra) ne bi završio u nekom jarku, da ne kažemo nešto gore.

Stoga, ručna kočnica je prva stvar o kojoj treba dobro zapamtiti. Naravno, dobro je imati i kondom, malo komotniji auto po mogućnosti kako se ne bi stisnuli i više mučili nego seksali, ali to je ponekad nemoguće.

Uz to, može biti još jedan problem - mladi ste, ali baš toliko mlađi da ne biste smjeli voziti auto. No, mamin je pri ruci, kao i ključevi, a i inače to znate napraviti... e, za to treba dozvola, a tko još nije pokušao falsificirati neki dokument?

Dobro, odmah treba napisati da to nije ni dobro ni pametno, a može se i završiti u zatvoru zbog malo seksa... ali, ako napišete da ste rođeni 30. veljače, to je jasan znak da ćete završiti makar u pritvoru, ako vas ta ista mama uspije izvaditi iz zatvora.

Stoga, da ne duljimo - seks da, auto da, lažni papiri ne i ručna da... i to je to. E da, i kondom.