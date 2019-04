Par naputaka za redovite orgazme

Orgazam je mnogim ženama nedosanjani san, vjerovali vi to ili ne, no ono što je još gore u cijeloj situaciji je razmišljanje istih da se to jednostavno ne može promijeniti. Naravno i na sreću - nisu u pravu.

Ne znamo hvali li se samo seksualna terapeutkinja Vanessa Marin ili govori istinu, no ona baš svaki put doživi barem jedan orgazam, a i rado je podijelila svoja iskustva.

Pa, ako ništa drugo isplati se probati - evo što trebate napraviti:

Budite aktivni - orgazam je za aktivne, a ne pasivne osobe... jer nema ništa gore i neinspirativnije od stava: "Divna sam, ti radi, ja ću ležati". Preuzmite odgovornost i povedite stvari u pravom smjeru.

Istražujte svoje tijelo - u masturbaciji nema ništa loše, štoviše, doći ćete do saznanja što vam je toliko dobro da uvijek doživite orgazam kad to radite... i onda jednostavno prenesite iskustvo partneru.

Nemojte glumiti - sigurni smo da vas ima mnogo koje to rade, ali prestanite i odlučite da je vrijeme da ga doživite... i to stvarno napravite.

Zaslužujete ga - ovo zvuči kao neka new age self-help fraza, ali kad malo bolje razmislite, sigurno je istinita... pa se tako i osjećajte.