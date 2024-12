Par jutarnjih vježbi prije doručka

Vježbanje je temelj za zdrav način života, a svakodnevno prioritiziranje vježbanja kao rutine osigurava da će briga o zdravlju postati jedan od vaših prioriteta. Također, započinjanje jutra s dobrim fitness režimom odličan je način za sagorijevanje kalorija i postavljanje temelja za uspješan dan.

"Kada vježbate na prazan želudac, tijelo koristi zalihe masti kao izvor energije umjesto da se oslanja na ugljikohidrate iz posljednjeg obroka. Rezultat? Sagorijevate veći postotak masti tijekom vježbanja. Budući da su vaši nivoi glikogena niži nakon noćnog posta, tijelo prelazi na mast kao glavni izvor goriva. To znači da ne samo da sagorijevate kalorije, već posebno ciljate na pohranjene masnoće", tvrdi trener Josh York za Eat This, Not That.

Osim toga, vježbanje na prazan želudac daje metabolizmu snažan poticaj, pomažući da sagorite više kalorija tijekom dana, čak i nakon što završite s vježbanjem. Trener je za Eat This, Not That izdvojio pet vježbi koje možete raditi te podijelio korake za pravilno izvođenje vježbi.

Penjači ili planinari (Mountain Climbers)

Trener je izdvojio nekoliko koraka koji će vam pomoći da pravilno napravite vježbu:

Spustite se na tlo i smjestite u položaj visoke daske (planka).

Naizmjenično privucite jedno koljeno prema prsima, dok drugo ostavljate produženo iza vas.

Ubrzajte kao da trčite u mjestu.

Izvedite šest do osam krugova u intervalima od 20 sekundi, s 10 sekundi odmora između.

Marinci (Burpees)

Kako biste pravilno napravili prvu vježbu s popisa, tenera Yorka, pozorno slijedite ove korake:

Vježbu započnite stojeći, a noge neka budu raširene u širini ramena.

Savijte koljena i spustite se u čučanj.

Spustite ruke na tlo i odgurnite noge prema nazad u visoku dasku.

Napravite sklek.

Potom skočite prema gore, dosežući rukama prema stropu.

Napravite tri do pet setova po 10 do 15 marinaca u svakom setu, ovisno o vašoj fitness kondiciji.

Daska (Plank)

Za izvođenje daske, prema savjetu trenera Yorka, potrebno je slijediti tri koraka:

Lezite ravno na trbuh sa spojenim nogama, podlakticama na tlu i laktovima ispod ramena.

Održavajte tijelo ravnim i aktivirajte trup dok držite položaj.

Izvedite dva do tri seta, držeći plank 30 sekundi do jedne minute.

Čučnjevi (Squats)

Jedna od popularnijih vježbi, čučnjevi, nalazi se na trenerovu popisu. Kako biste je pravilno izveli, potrebno je slijediti pet koraka:

Stanite uspravno s nogama u širini ramena na tlu.

Pritisnite kukove unazad, savijte koljena i spustite se u čučanj.

Spustite se dok bedra ne budu paralelna s tlom.

Vratite se u početni položaj.

Izvedite dva do četiri seta po 10 do 15 ponavljanja u svakom setu.

Biciklistički trbušnjaci (Bicycle Crunches)

Posljednja vježba koju možete napraviti prije doručka su biciklistički trbušnjaci. York za Eat This, Not That objašnjava da je potrebno slijediti četiri koraka kako biste napravili vježbu.