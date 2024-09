Par jasnih znakova da ste zaljubljeni

Zaljubljenost je, najčešće, vrlo krasan i lijep osjećaj koji bismo željeli osjećati cijeli život, no na početku svake veze zapravo se pitamo je li to baš to ili samo neka trenutna zaluđenost. Naime, zaluđenost će proći, a zaljubljenost, uz malo sreće, prerasti u ljubav.

Kako onda znati da se radi baš o zaljubljenosti? Znakovi zaljubljenosti vrlo su jednostavni, pa da započnemo s vremenom koje provodite zajedno. Kad počnete osjećati da biste željeli stalno biti zajedno i počinje vam nedostajati već nakon sat vremena, to je dobar znak da ste zaljubljeni.

Jednako tako, ako su planovi o zajedničkoj budućnosti već u vašoj glavi, mislimo pritom na zajedničke izlete ili ljetovanje, jasno je da vam je jako stalo do njega. Jedan od najsnažnijih znakova je da ga uz sebe želite uvijek - pa i kad ste bolesni, bez šminke i u staroj trenirci.

Kad uz sve to prestanete razmišljati o njegovoj bivšoj i počinjete biti ljubomorni kad uočite da ga druge žene odmjeravaju, možete biti sigurni da se radi o zaljubljenosti - i to vam je tako, nama drugih znakova ;)

