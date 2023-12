Par dobrih razloga za kvalitetan san

Liječnici često preporučuju najmanje sedam sati sna svake noći, ali zbog ubrzanog tempa života, ljudi u svijetu spavaju sve manje.

Ipak, san je ključan za zdravo funkcioniranje tijela. On utječe na hormone, skladištenje masti, ali i na zdravlje crijeva.

Evo vam četiri dobra razloga zbog kojih trebate imati kvalitetan san ukoliko želite izgubiti kilograme.

Nedostatak sna dovodi do hormonskog disbalansa - san i spavanje utječu na proizvodnju hormona leptina i grelina u vašem organizmu. Leptin je hormon koji tijelo oslobađa kako bi povećalo vašu sitost. On regulira unos hrane i potrošnju energije te pomaže vašem tijelu da održi željenu težinu. Nedovoljna količina sna može smanjiti razinu ovog hormona u tijelu, što će dovesti do porasta apetita, odnosno prejedanja. Malo sna može uzrokovati i povećanje kortizola, hormona stresa.

Skladištenje masti - povećanje kortizola uzrokovano ograničenim spavanjem može utjecati i na to gdje vaše tijelo skladišti masti. Uslijed nedostatka sna, bit ćete skloniji tome da zadržavate više masti na području trbuha. Prema studiji iz rujna 2019. godine objavljenoj u ‌"Journal of Lipid Research‌", čak i samo nekoliko dana nedostatka sna može utjecati na to kako vaše tijelo skladišti masti iz hrane.

Zdravlje crijeva - baš kao što na vašu težinu mogu utjecati hormoni, gubitak težine podrazumijeva i zdravlje crijevnog sustava jer ono igra veliku ulogu u obradi hrane. Zdravlje crijeva može biti ugroženo kod onih koji su aktivni tijekom noći. Nedostatak sna utječe na vaš cirkadijalni ritam (unutarnji sat vašeg tijela, koji regulira san), što može oštetiti vaša crijeva.

Loše raspoloženje - spavanje ne samo da može utjecati na vaš osjećaj gladi i sitosti, već može utjecati i na vrstu hrane za kojom žudite. Prema studiji iz 2016. godine objavljenoj u časopisu ‌"Sleep‌", nedostatak sna aktivira dijelove mozga povezane s motivacijom i nagradom, što može pojačati žudnju, posebno za nezdravom hranom. Nedostatak sna također negativno utječe i na prefrontalni korteks mozga, koji je odgovoran za kontrolu impulsa i pomaže vam u donošenju boljih odluka.