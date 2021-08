Paprike - sjajna zapostavljena hrana

Paprike su hrana koju uvijek jedemo nekako usput... u raznoraznim dodacima, a zapravo se radi o sjajnoj namirnici kojoj treba posvetiti pažnju.

Tako se mogu dodavati raznim jelima, a mogu biti i zdrava grickalica za one koji brinu o svojoj liniji. U svakom slučaju nose puno dobrobiti za organizam, a niže su samo neke od njih.

Bolje kognitivne funkcije - paprike su prepune vitamina C, čak ga imaju i više nego naranče. Osim što on jača imunološki sustav i pomaže kod regulacije krvnog tlaka, on poboljšava i kognitivne funkcije mozga kako starimo.

Jačaju imunitet - uz vitamin C, paprike su bogate i vitaminom A koji također jača imunitet. Naime, vitamin A je potreban za izgradnju stanica koje se bore protiv infektivnih bolesti.

Mogu pomoći kod topljenja sala - paprike, pogotovo one crvene, sadrže kapsantin. To je spoj koji daje crvenu boju hrani, a posljednja istraživanja pokazuju i da smanjuje upalne procese u tijelu te pomaže pri mršavljenju.

Mogu sniziti tlak - paprike sadrže i kvercetin, pigment iz grupe flavonoida koji djeluje kao snažan antioksidans. Njega se povezuje s puno zdravstvenih dobrobiti, među kojima je smanjenje upalnih procesa kao i smanjenje rizika od srčanih bolesti te snižavanje krvnog tlaka, piše Eat this.

Mogu vam poboljšati raspoloženje - još jedna neočekivana dobrobit paprika je da mogu poboljšati vaše raspoloženje. On su bogate vitaminom B6 koji je povezan s poboljšanjem raspoloženja i smanjenjem rizika od pojave depresije.