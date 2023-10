Panzerfaust i Afsky donose crnilo u Močvaru

U sklopu europske "WORLDS BEYOND ALL RECKONING" turneje u Močvaru se vraćaju kanadski blackeri Panzerfaust, a kao co-headlineri pridružit će im se njihova danska braća po crnom metalu Afsky.

Ova iznimno mračna koncertna večer dogodit će se u subotu, 21. listopada. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 16 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko njihovog weba, a na dan će koštati 19 eura. Koncert će početi nešto ranije nego inače zbog drugih programa u Močvari.

Panzerfaust je nastao 2005. u Torontu, a sebe vole nazivati black metal fundamentalistima.Ime su si dali po njemačkom protuoklopnom oružju. Dosad su uz tri izdali ukupno pet albuma: The Dark Age of Militant Paganism (2008.), Jehovah - Jireh: The Divine Anti-Logos, nakon čega je uslijedila trilogija The Suns of Perdition s albuma "Chapter I: War, Horrid War" (2019.), Chapter II: Render unto Eden i Chapter III: The Astral Drain. Svirali su s bendovima kao što su Slayer, Dimmu Borgir, Marduk, Belphegor, Vital Remains, a prije četiri godine imali su sjajan nastup u Močvari kad su svirali prije UADA-e. Momci baš praše žestoko i tvrdo pa ih se nipošto ne bi smjelo propustiti! Članovi benda: Goliath - vokali, Brock "Kaizer" Van Dijk - gitara, vokali Thomas Gervais - bas, Alexander Kartashov - bubnjevi.

Afsky je samostalni glazbeni projekt Danca Olea Luka (također poznat kao Heltekvad i nekadašnji član benda Solbrud), koji se temelji na tradicionalnom black metalu, pomiješanom s elementima folka i dooma uz prstohvat divljine i melankolije. Afsky nije nastao s namjerom da bude projekt za nastupe uživo, već više kao osobni Oleov projekt za Olea, a onda je kasnije na nagovor okupio bend za nastupe uživo. Dosad je izdao tri albuma: Sorg (2018.), Ofte jeg drømmer mig død (2020.) i Om hundrede år koji je svjetlo dana ugledao u proljeće ove godine. Afsky je dijelio pozornice s bendovima kao što su: Wolves in the Throne Room, Winterfyltteth, Uada, Mork, Spectral Wound, Mayhem, Panopticon itd. Članovi benda uz Olea su Simon Frenning Sørensen (bubnjevi), Simon Skotte Krogh (gitara) i Martin Jørgensen (bas).