Algiers se vraćaju u Zagreb u ponedjeljak

Miljenici zagrebačke publike - Algiers, vraćaju se u Zagreb, u ponedjeljak 16. listopada 2023. godine. Dolaze u sklopu promotivne turneje za posljednji album 'Shook', koji je u veljači objavio Matador, a slovi za potencijalno najkompleksniji album u njihovoj karijeri, s impresivnim gostima iz sfere underground glazbe.

Algiers su Franklin James Fisher na vokalu, Ryan Mahan na bas gitari, Lee Tesche na gitari i Matt Tong, nekadašnji bubnjar i suosnivač grupe Bloc Party.

Različite se godine spominju kao početak djelovanja ovog glazbenog kvarteta porijeklom iz Atlante, glavnoga grada američke savezne države Georgije, no kako sami članovi grupe Algiers navode, tek su 2012. objavom prvog singla "Blood" shvatili da je to ono čemu su težili tijekom godina glazbenog istraživanja. Ta se njihova vizija u potpunosti iskristalizirala do objavljivanja istoimenog albuma prvijenca tri godine kasnije, albuma koji je izašao za jednu od najznačajnijih nezavisnih etiketa danas - Matador Records.

Njihov je spoj gospel vokala i gitarističke glazbe, u rasponu od post punka jednih Gang of Four ili A Certain Ratio do electropunk i industrial prizvuka kultnih Suicide, zaintrigirao glazbenu kritiku koja je u pravilu ostala zatečena originalnošću i visokom razinom kvalitete koju su već na svom prvom albumu Algiers isporučili. Kao i obično postojala je kod mnogih skepsa i strah od "ukletog" drugog albuma, koji se nerijetko događa onima koji se odlučuju implementirati nove i nekonvencionalne ideje, pa se takvi već na svom drugom pravom izdanju počinju vrtjeti u krug bezuspješno tražeći izlaz iz okova revolucionarnog im albuma prvijenca.

Algiers, bend koji je napravio jedan od najuzbudljivijih kataloga i kultnih pratitelja posljednjih godina, s albumom "There Is No Year" (2020.) opisanim kao „naelektriziran i nepredvidiv" (The Observer) i „precizan, promišljen i moćan" (NME) - okupio je grupu umjetnika istomišljenika da zajedno kreiraju njihov četvrti album "Shook", objavljen 24. veljače via Matador Records.

Sastavljen od gostiju koji se protežu od ikona do budućih zvijezda, "Shook" je gromobran za neuhvatljivu, ali univerzalnu energiju i osjećanja. Mnoštvo glasova; duhovni i geografski povratak; strategija zajedništva u zapaljenom svijetu; priča o kraju veze; ljetna zabava na verandi u Atlanti - to je set od 17 pjesama sa širokoumnom, prosvjetljujućom, intezivnom glazbom kakva se rijetko susreće.