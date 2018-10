Honor 8X: pametni telefon najveće vrijednosti za novac u 2018.

Honor 8X izazvao je oduševljenje na predstavljanju, a nakon par dana slijeganja dojmova može se mirno reći - Honor nastavlja pomicati granice nastojeći ponuditi najveći mogući zaslon za korisnike koji paze na novac. Zasloni su dio temelja iskustva korištenja pametnog telefona, a Honor je usmjeren na pomicanje granica.

Bez obzira na funkcionalnost - igre, videozapise, pregledavanje interneta i e-pošte - veći zaslon ima ogroman utjecaj na uživanje i jednostavnost upotrebe, što će korisnici i promatrači odmah primijetiti. Od prvog pogleda na telefon, do trenutka kada ga isključite noću, zaslon je u centru pažnje.

Dizajn pozadine uređaja još je jedan temeljni element. Honor poštuje pristup i uvjerenje njemačkog industrijskog dizajnera Dietera Ramsa „manje, ali bolje", što je stvorilo bezvremensku kvalitetu njegovih proizvoda i utjecalo na mnoge druge.

Honor obuhvaća istu minimalističku filozofiju i znanstveni pristup dizajnu Honora 8X, koji kombinira napredne tehnologije i estetsku formu, kako bi se postigla pravilna ravnoteža između funkcionalnosti i ljepote. Trajan dizajn Honora 8X koncentrira se na bitne aspekte - oslobođene od svega što nije neophodno - te vraća jednostavnost najsloženijim tehnologijama.

Prije nego počnete koristiti telefon, držat ćete ga i vidjeti kakav je osjećaj. Izgled i osjećaj od prvog dodira određuju dojam. Pametni telefon stvara najbolji dojam kroz stil, dizajn i osjećaj.

Zaslon čini čak 91 % prednje površine tankog kućišta: za potrošače, zaslon je jedna od najvažnijih značajki pametnog telefona. Svi žele velik zaslon, ali nitko ne želi glomazan telefon. Pametni telefon mora biti što ugodniji u ruci, a omjer zaslona prema tijelu je ključan. Honor koristi naprednu chip-on-film (COF) tehnologiju i patentirani dizajn antena kako bi suzio širinu donjeg ruba na 4,25mm te postigao da zaslon prekriva čak 91 % prednje površine. Iako je Honor 8X cijenom vrlo pristupačan, omjer zaslona i kućišta od 91 % je bolji čak i od najskupljih mobilnih telefona na tržištu, uključujući iPhone X (87,36 %) i Samsung S9 (86,56 %).

Veliki 6,5-inčni zaslon izvrsne jasnoće: Honor 8X opremljen je 6,5-inčnim Full-View Display 2.0 zaslonom sa notchom/zubom u omjeru 19,5: 9 i s kućištem duljine 5,5 inča. Zaslon je dulji od prethodne generacije i bliži je omjeru 21:9 kojeg koriste kina. Zaslon također ima visoku razlučivost od 2340 X 1080 (397 PPI) i 85-postotnu široku paletu boja, što korisnicima pruža zapanjujuće iskustvo gledanja sadržaja na elegantnom i kompaktnom pametnom telefonu. Korisnici i dalje mogu udobno držati telefon jer je njegova debljina samo 7,8 mm.

Minimalistički koncept dizajna vođen estetikom: Honor 8X usvaja minimalističku filozofiju dizajna, stavljajući pozornost na estetiku i detalje. Novi smartphone koristi metalni srednji okvir i 2,5D dvostruku teksturu aurora staklenog tijela s rešetkastim efektom, pružajući elegantan i glatki izgled i dojam. Paralelni gradacijski dizajn konstruiran je od 15 slojeva i generira refleksije iz različitih kutova. Korisnik svoj stil i osobnost može izraziti odabirom između plave, crne ili crvene boje uređaja. Video poboljšanje za bolje slike: Honor 8X idealna je platforma za mobilnu zabavu, posebice zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji poboljšanja videozapisa. Koristeći njegovu snagu obrade, tehnologija gledateljima pruža živopisne boje i detalje. Zaštita za oči: Zabrinutost zbog izloženosti plavom svjetlu koje naši oči dobivaju sa zaslona na elektroničkim uređajima sve je veća. Honor 8X pruža novu generaciju načina rada za udobnost očiju (Eye Comfort mode) koji je certificirala tvrtka TüV Rheinland, a koji smanjuje plavo svjetlosno zračenje koje emitira zaslon i tako sprječava umor očiju. Također koristi tehnologiju za rad pri jakom danjem svjetlu i noću koja korisnicima omogućuje jasnu vidljivost zaslona na sunčevu svjetlu i olakšava čitanje prije odlaska na spavanje.



Revolucionaran zaslon i dizajn Honora 8X premašio je očekivanja. Nova generacija zaslona bez ruba, ​​FullView Display 2.0 korisnicima donosi impresivan doživljaj gledanja bez granica. Od gledanja filmova i igranja igara do svakodnevne upotrebe, Honor 8X omogućuje ljudima da istraže svijet izvan granica. Ono što je najvažnije, ove vodeće značajke dostupne su svim korisnicima Honora 8X, premošćujući jaz između vodećih i jeftinih pametnih telefona na tržištu.

Kamera kao intimni pratitelj gdje god bili

Kamere na pametnim telefonima omogućuju korisnicima da dijele svoje iskustvo s prijateljima, obitelji i ljudima diljem svijeta. Svakim danom korisnici sve više fotografiraju - od selfija do slikovitih pejzaža - i šalju poruke postavljajući ih na društvene medije. Fotografije i videozapisi predstavljaju način izražavanja i izgradnje zabavnih i utjecajnih veza s drugima.

Honor prepoznaje da ljudi danas pametne telefone doživljavaju kao intimne pratitelje koji bilježe sve što u životu rade. Očekuju da u svim okolnostima mogu fotografirati telefonskim kamerama, bez obzira na to je li fotoaparat okrenut prema sunčevoj svjetlosti, fotografiraju li objekte u pokretu ili pak noću. Svatko želi biti u mogućnosti snimati fotografije profesionalne kvalitete za Instagram bez obzira na znanje. Iz tog razloga, Honor uvodi tehnologiju umjetne inteligencije (AI) u kameru Honora 8X.

Honor 8X dolazi sa stražnjom dvostrukom kamerom od 20 i 2 megapiksela te prednjom kamerom od 16 megapiksela. Dok je broj megapiksela još uvijek fokus za mnoge prilikom odabira kamere, industrija se udaljava od više megapiksela kao najboljeg rješenja za postizanje najbolje kvalitete fotografije.

Honor 8X je na čelu utrke izvan broja megapiksela. Honor 8X AI kamera prepoznaje više od 500 scenarija u 22 kategorije i optimizira postavke i poboljšava kvalitetu fotografije na temelju onoga što korisnici snimaju - stvarajući fotografije koje oduzimaju dah bez obzira na situaciju. To je uzbudljiv razvoj jer je jedna od najnaprednijih značajki kamera konačno došla do svih korisnika.

Optimizacija fotografija: Honor 8X AI uvodi duboku tehnologiju učenja koja omogućuje preciznu segmentaciju različitih objekata na slici. Na primjer, kada korisnik fotografira svoju djevojku ispred farme, fotoaparat prepoznaje djevojku, zelenilo i plavo nebo na fotografiji, a segmentiranjem fotografije u različite dijelove može poboljšati i ljudsko lice, učiniti zelenilo živopisnijim i plavo nebo jasnije.

Snimanje noću: Kod noćnog snimanja fotografije postaju zamagljene zbog potresanja uređaja uzrokovanog pokretima ruke i malim brzinama okidača. Izazov je snimiti noćne snimke bez tronošca. Honor 8X koristi AI za izradu prekrasnih noćnih snimaka pomoću tehnologije stabilizacije više okvira temeljenih na strojnom učenju. Čak i ako korisnik bez potpune kontrole pokreta drži smartphone 6 sekundi, tehnologija analizira kretanje fotoaparata i inteligentno odabire i kombinira nekoliko različitih slika kako bi se osigurala najbolju moguću fotografiju.

Fotografije s pozadinskim osvjetljenjem: lica obično izgledaju tamna prilikom fotografiranja s pozadinskim osvjetljenjem. Tehnologija semantičke segmentacije slike i visokog dinamičkog raspona (HDR) na prednjoj kameri može dramatično poboljšati kvalitetu fotografije. Kombiniranjem više slika u jednu i osvjetljavajući lica, i okoliš i lica postaju jasni čak i pri slabom svjetlu ili s jakim pozadinskim osvjetljenjem.

Prirodni bokeh efekt i ujednačen ton kože: Svatko može biti profesionalni fotograf koristeći poboljšani način portretiranja koji pruža prirodni bokeh efekt i ujednačen ton kože. Prednji ili pozadinski bokeh efekt može proizvesti umjetničke i nezaboravne fotografije. Korisnici također mogu prvo snimiti, a poslije fokusirati, što olakšava korištenje efekata.

Savršeni selfie: Uvođenjem nove 4 Cell fuzije u 16MP prednju kameru. 4 Cell fuzija: Veličina piksela senzora kamere je četiri puta veća nego do sada, a pikseli omogućuju da prođe dva puta više svjetlosti. Fotografiranje noću je poput snimanja tijekom dana.

Super slow-motion: Super slow-motion Honora 8X može snimati video od 16x slow motion (480fps). Postoje opcije automatskog i ručnog načina rada za najbolje rezultate. Dragocjeni trenuci života mogu se dogoditi u tren oka. Uz super slow-motion, korisnik može uhvatiti svaku pojedinost.

AR efekt: S efektom povećane stvarnosti (AR), kamera može proizvesti zanimljive grupne fotografije, stvarajući AR masku i izmjene pozadine.

Dolazak Honora 8X velik je skok u tehnologiji kamera. Bez obzira na to kako korisnik snima, s pozadinskim osvjetljenjem ili noću, snimanje ljudi i objekata koji se brzo kreću, stvarajući portretne fotografije ili selfije, stvarajući umjetničke fotografije ili dodajući posebne efekte - Honor 8X AI kamera zadovoljava svaku potrebu.

Izvrsne značajke Honora 8X po izuzetno pristupačnoj cijeni označavaju tenutak u kojem će ljudi početi drugačije gledati na fotografiranje mobilnim telefonom. Honor 8X je pametni telefon koji može svakoga učiniti profesionalnim fotografom.

Izvanredna izvedba po pristupačnoj cijeni

Veliki zaslon i izvrsna kamera u tankom, elegantnom kućištu danas je ono što korisnici žele kod popularnih pametnih telefona. Istovremeno, korisnici očekuju da sposobnosti neće biti ugrožene kako bi se ovi dizajnerski smjerovi zadovoljili.

Veći zasloni mogu trošiti više energije, ali potrošači nisu spremni prihvatiti novi smartphone s kraćim vijekom trajanja baterije od prethodne generacije. Baterija može biti skrivena od pogleda, ali korisnik će uvijek misliti na nju. Svi znamo tjeskobni osjećaj kod gledanja kako 100 % polako pada prema 0 %. Telefon koji pruža dugotrajnu bateriju je telefon koji ne samo da korisniku omogućuje dulje vrijeme korištenja, nego mu pruža i mir.

Od trajanja baterije do vrhunske procesorske snage, fluidne grafičke performanse, velike memorije, jednostavnog sučelja i praktične funkcionalnosti - korisnici ne žele ništa žrtvovati. Uz napredni čipset i dizajn koji stvara veću učinkovitost, Honor 8X nudi izvanrednu ukupnu učinkovitost koja zadovoljava i premašuje očekivanja. S iznimno pristupačnom cijenom, Honor 8X jednostavno je novi pametni telefon bez konkurencije.

Velika procesorska snaga: Honor 8X prvi je Honorov pametni telefon koji nudi moćni osmojezgreni Kirin 710 čipset. Performanse jednojezgrenog CPU-a predstavlja povećanje od 75 % u usporedbi s prethodnom generacijom. Čipovi se proizvode naprednom 12nm procesnom tehnologijom s 4 x 2,2 GHz Cortex-A73 i 4 x 1,7 GHz jezgre Cortex-A53. Ne samo da su čipseti brži i manje skloni problemima, oni također omogućuju korisnicima uživanje u filmovima visoke razlučivosti, uređivanje videozapisa u pokretu i puno bržu obradu slika.

Ekstremno grafičko ubrzanje: čipset poboljšava revolucionarni GPU Turbo - revolucionarna tehnologija za integraciju hardvera i tehnologije ubrzanja obrade grafike koja optimizira iskustvo mobilnog igranja. S novim čipsetom, ukupne performanse povećane su za 130 % u odnosu na prethodnu generaciju kako bi se zadovoljile potrebe i najzahtjevnijih igrača.

Beskompromisni vijek trajanja baterije: Honor 8X nadograđen je kako bi pružio fantastičan doživljaj gledanja s 6,5-inčnim zaslonom i ekstremnim performansama, ali to nikako ne ugrožava trajanje baterije. Zahvaljujući posebno dizajniranim novim čipsetom, potrošnja električne energije SoC-a smanjena je za 30 %, iako su performanse puno veće. Honor 8X dodatno je unaprijeđen tako da ima veću 3750 mAh bateriju. Kao cjelina, baterija Honora 8X može trajati duže od prethodne generacije, čak i sa većim zaslonom i većom snagom, zadovoljavajući potrebe korisnika u svakodnevnom životu.

Brzo i sigurno otključavanje licem i senzorom otiska prsta: Honor 8X ima i otključavanje licem i senzor otiska prsta. Korisnik sada može otključati telefon jednostavnim pogledom prema njemu. AI funkcija otključavanja licem može se prilagoditi teškim uvjetima osvjetljenja i malim promjenama lica kako bi otključavanje bilo lakše i sigurnije. Ako korisnik i dalje preferira otključavanje otiskom prsta, to je još uvijek opcija kod Honora 8X. Otisak prsta je također zgodan izbor za autorizaciju plaćanja u različitim aplikacijama za plaćanje.

Velika memorija i praktične značajke: Honor 8X se nudi po izuzetno pristupačnoj cijeni, ali smartphone nikada ne žrtvuje funkcionalnost bez obzira na to koliko malen bio. Honor 8X ima memoriju od 4 GB i 128 GB, komunikaciju bliskog polja (NFC) za brzo mobilno plaćanje, pametnu dvostruku Bluetooth vezu i Histen 5.0 audio tehnologiju s Party Mode 2.0. Sve značajke pametnih telefona koje su jako očekivane od strane korisnika sada su integrirane u tanko i elegantno kućište te su dostupne pod prstima.

Ovaj uređaj nudi izvanredne performanse i korisničko iskustvo po vrlo pristupačnoj cijeni kako bi što više ljudi moglo doživjeti iskustvo korištenja flagship uređaja. Honor 8X unosi nemir u mobilnu industriju na putu da postane 'Best value' pametni telefon u 2018. godini.

