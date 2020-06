Ozračje optimizma i zdravlja na 9. VegeSajmu

Da nam je netko još prije mjesec dana rekao da ćemo se 23. lipnja 2020. moći prošetati glavnim zagrebačkim trgom i od 8 do 20 sati uživati u veganskim burgerima, falafelima, wrapovima, sočnim kolačima, sokovima ili smoothiejima, teško bismo to mogli zamisliti. No udruga Prijatelji životinja organizacijom devetog po redu VegeSajma donosi dašak optimizma i zdravlja kroz primamljivu ponudu voća i povrća te gotovih veganskih proizvoda. Iz široke ponude mogu se izdvojiti zdravi proizvodi iz domaće radinosti, biljne kobasice i salame, proizvodi od konoplje, slasni namazi, neodoljive slastice, egzotično voće, ali i kozmetika koja nije testirana na životinjama i veganske cipele.

Na 9. VegeSajmu bit će predstavljena i nova veganska kobasica na hrvatskome tržištu domaćega proizvođača, koja se svojim okusom i teksturom praktički ne razlikuje od mesne. U pozadini njezina nastanka je želja da se pridonese rastućem broju biljnih zamjena za meso koje polako osvajaju ne samo Hrvatsku nego i cijeli svijet. Stoga svoje prvo predstavljanje ima upravo na ovogodišnjem VegeSajmu, a sve sa zajedničkim ciljem brige za životinje i okoliš te poboljšanja zdravlja svih nas.

„Tijekom proteklih mjeseci dobili smo velik broj upita hoće li se, zbog epidemioloških mjera povezanih s pandemijom, VegeSajam uopće održati. Iznimno nas raduje velik interes i izlagača i posjetitelja, što pokazuje da su građani doslovno gladni zdravih i etičnih sadržaja", kažu organizatori Prijatelji životinja. Navode da svatko od nas odabirom veganskih namirnica pazi na svoje zdravlje, a oni će paziti i na sigurnost svih posjetitelja dovoljno odmaknutim štandovima i poštujući sve druge propisane mjere.

Osim ponude ukusne i zdrave veganske hrane, kozmetike i obuće te promocija i degustacija, na edukativnom štandu Prijatelja životinja moći će se dobiti sve informacije o zaštiti i pravima životinja, veganskim jelima i receptima, udomljavanju napuštenih životinja, veganskom načinu života, očuvanju planeta i volontiranju. Na istome štandu predstavit će se i udruga Plavi križ koja nudi utočište kravama, svinjama, ovcama i drugim životinjama, a ujedno educira o važnosti poštovanja života svakoga bića.

Prijatelji životinja pozivaju sve da posjete 9. VegeSajam i uživaju u vedrom i opuštajućem ozračju, otkriju nove raznovrsne i zdrave biljne proizvode, informiraju se o svim prednostima biljne prehrane te se odmore i degustiraju slanu i slatku ponudu VegeSajma za stolovima pod suncobranima.

Izlagači koji će sudjelovati na VegeSajmu ujedno će biti neki od izlagača na ovogodišnjem ZeGeVege festivalu, a neki od njih su i nositelji europske V-oznake kao jamstva da su proizvodi koji nude u potpunosti biljnoga podrijetla. Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.

Na 9. VegeSajmu izlagat će Tvornica zdrave hrane kao glavni sponzor VegeSajma te tvrtke i brendovi: Annapurna, Bio Boutique, Delicia, Melli Aromatica, OAZA Joyful Kitchen, OPG Andreja Petrović, OPG Diana Prpić, OPG Martin Knežević, OPG Kalić Zvonimir, OPG Pocedulić, OPG Jakopović, OPG Brolich, OPG Picek, Ljekovite gljive, Plavi Križ, Sana delikatese, SMID, Plemeniti mediji, Creation Happiness. Donatori VegeSajma su Encian, Cetina i Labud..