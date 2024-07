Ovo su boje ljeta koje volimo na odjeći, dodacima i u domu

Plava za more i nebo, narančasta za citruse i sočno voće, zlatna za najljepše zalaske sunca. Boje ljeta uvijek nas odnose u maštanje o Mediteranu i njegovim sunčanim plažama, predivnom moru i uzbudljivim noćima. Možda ste te sreće da ljeto zaista provedete na Mediteranu, ali ako to i nije slučaj, postoji način da u svoj život unesete dozu raskošnih ljetnih dana, i to kroz boje.

Znamo da one itekako utječu na naše raspoloženje, a ako se okružimo nijansama koje u nama potiču pozitivu, raspoloženje će nam se nedvojbeno popraviti.

Pri tome ne morate cijeli svoj životni prostor ispuniti veselim nijansama; dovoljni su dodaci i sitnice koje će vas svaki dan podsjećati na ljepotu mediteranskog ljeta.

Kombinacija toplih boja - od zlatno žute do pastelno i jarko narančaste - i hladnijih tonova, poput tirkizne i ledeno plave, idealno će održavati pravi Mediteran i sve njegove kontraste. Sve boje zalaska sunca u kombinaciji s plavim morem dozivaju samo najljepša sjećanja.

Primjerice, jarko narančasta boja izvrstan je izbor za lepršave ljetne haljine, a brojni su je stilisti proglasili bojom ljeta. U nijansi Mandarin Orange tako volimo i modne dodatke, poput minijaturnih torbica za večer ili velikih torbi za plažu u koju stane baš sve - poput ručnika u tirkiznoj boji plitkog mora na pješčanoj plaži. U kombinaciji s haljinom u nijansi Mandarin Orange kombinirajte ledeno plavi lak za nokte i nakit, npr. nijansa Blue Lolite. U domu će ove boja biti idealne za naglaske i detalje.

Uz suradnju Instituta za boje Pantone, sad možete nabaviti i Nespresso aparat za kavu baš u hit nijansi Mandarin Orange. Vertuo Pop ili Essenza Mini u vašem će vas domu cijele godine podsjećati na sunčane dane, kao i Aeroccino 3 pjenilica za mlijeko. A uz sezonske okuse ledenih kava taj će doživljaj biti potpun.

Glavnu ulogu u Nespresso ljetnoj kolekciji čine kave s aromom kokosa koje se pripremaju s ledom, a koje dodaju egzotičnost vašim ljetnim danima; Coconut Flavour Over Ice za Original liniju i Tropical Coconut Flavour Over Ice za Vertuo.

Ljubitelji kave mogu nastaviti uživati u Freddo Delicato i Freddo Intenso za Original liniju i Ice Leggero & Ice Forte za Vertuo, koji su dio Nespresso sezonske Barista Creations for Ice linije.

Za svoju ljetnu kolekciju naziva Nezaboravno mediteransko ljeto Nespresso je angažirao stručnjake na Institutu za boje Pantone koji su kreirali senzornu paletu koja odražava duh mediteranskih primorskih gradova, s ključnom nijansom Mandarin Orange, uz Habanero Gold, Muskmelon, Aquarelle i Blue lolite.

Bez obzira hoćete li ljeto provesti fizički na Mediteranu ili ćete o njemu samo maštati, Nespresso i Pantone donose vam izgled, miris i okus mediteranskog ljeta.

Sjajne recepte za najbolje ledene kave ovog ljeta, poput grčkog Freddo Cappuccino, talijanskog Caffe Shakerato ili klasika poput Affogata možete pronaći ovdje.