Ovo je jedina torba koju trebate, klasičan model Tashke

Kad su u pitanju ženske torbice, neki modeli su klasici koje svaka žena ima u garderobi. Uz zimske kombinacije, kapute, šalove i nježna pletiva koja griju, torba je modni detalj koji daje finalni potpis svakom looku.

LEXALEX STUDIO gradi prepoznatljiv estetski potpis kroz minimalistički dizajn i visoke standarde izrade, a Tashka je prirodan nastavak te filozofije. Izrađena od pažljivo odabrane kože, s naglaskom na teksturu i trajnost, ova torba odaje dojam luksuza koji se osjeti već pri prvom nošenju. Površina kože djeluje mekano, ali zadržava strukturu, što Tashki daje sofisticiran i suvremen karakter.

Posebnu pažnju ove sezone privukla je torbica u vunenoj clutch verziji, koja je brzo osvojila fashionistice. Logičan nastavak je osnovna kolekcija torbi TASHKA koja dolazi u crnoj i konjak boji te u hrabrom izdanju koje se poigrava uzorkom i bojama.

Tashka ne traži posebne prigode. Ona podiže i najjednostavnije kombinacije, donoseći dojam svakodnevnog luksuza koji se nosi lako i prirodno. Bilo da je riječ o kaputu čistih linija, pletivu ili monokromatskom outfitu, Tashka dodaje sofisticiran akcent bez potrebe za pretjerivanjem.

Dizajn ove linije ne podliježe sezonskim trendovima. Tashka se jasno pozicionira kao svevremenski model torbe - klasik koji nadilazi sezonu i trenutni modni trenutak. Naglasak nije na dekorativnosti, već na finoći izrade, proporciji i osjećaju luksuza koji dolazi iz jednostavnosti.

U zimskim kombinacijama, gdje je svaki detalj vidljiv i važan, Tashka potvrđuje svoj status neizostavnog modnog dodatka. „Ova torba je diskretna, ali izražajna, sofisticirana bez pretencioznosti - torba koja može biti vječni klasik svake ženske garderobe. I jako me veseli dizajnirati modne dodatke jer su oni ti koji daju specifičan potpis svakoj kombinaciji", otkrio nam je Aleksandar Šekuljica, dizajner brand LEXALEX.