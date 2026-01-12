Nova era ljepote

Na sajmu CES® 2026 L'Oréal Grupa, svjetski lider u ljepoti, predstavio je dvije revolucionarne tehnologije koje donose snagu svjetla njezi kose i kože: Light Straight + Multi-styler i LED masku za lice, dobitnice nagrade za inovaciju CES® 2026 (Innovation Award honorees).

"U L'Oréalu smo oduvijek vjerovali da je ljepota duboko povezana sa znanstvenim otkrićima koje je u središtu naše tvrtke od njezina osnutka prije više od 115 godina. Danas neumorno spajamo najnovija znanstvena i tehnološka dostignuća s našom kreativnošću kako bismo kreirali inovativna iskustva ljepote koja su učinkovitija i prilagođena individualnim potrebama. ", izjavila je Barbara Lavernos, zamjenica izvršnog direktora zadužena za istraživanje, inovacije i tehnologiju u L'Oréal Groupe.

Light Straight + Multi-styler

Više od stoljeća, uređaji za ravnjanje kose neizostavan su dio rutine njezinog oblikovanja, ali obične grijaće ploče mogu doseći temperature od 204°C i više, iznad praga na kojem dolazi do slabljenja površinskog sloja dlake što dovodi do lomljenja i smanjenog sjaja. Razvijen u sklopu odjela L'Oréal Research & Innovation, Light Straight + Multi-styler koristi patentiranu tehnologiju infracrvene svjetlosti kako bi osigurao vrhunske rezultate stiliziranja pri nižim temperaturama, istovremeno štiteći zdravlje kose. Staklene ploče uređaja učinkovito ravnaju kosu, a temperatura nikada ne prelazi 160 °C, što je znatno niže u usporedbi s tradicionalnim uređajima za ravnanje kose. Prema L'Oréalovim instrumentalnim testovima, Light Straight + Multi-styler radi tri puta brže i ostavlja kosu dvostruko glađom u odnosu na vodeće premium uređaje.

Ključne prednosti Light Straight + Multi-stylera:

Patentirana infracrvena tehnologija i svjetlosni modul: Vlastiti dizajn uređaja osigurava ultra-glatko oblikovanje i produljenu izdržljivost za dosljedne performanse.

Svestranost višestrukog oblikovanja: Osim ravnanja i zaglađivanja, Light Straight + Multi-styler može se koristiti za kovrčanje kose s preciznošću i pažnjom, nudeći uistinu svestrano rješenje za oblikovanje.

Personalizirani rezultati: Opremljen pametnim unutarnjim senzorima s ugrađenim vlastitim algoritmima i strojnim učenjem, uređaj se prilagođava pokretima korisnika kako bi maksimizirao individualno iskustvo.

Uvođenjem Light Straight + Multi-stylera, L'Oréal sada nudi cijelu rutinu oblikovanja kose, koja također uključuje Airlight Pro, predstavljen na CES-u 2024., koja uključuje tehnologiju infracrvenog svjetla za bolju zaštitu kose.

Light Straight + Multi-stylera bit će dovršeni do kraja 2027., a datum globalnog lansiranja bit će objavljen naknadno.

*Francuski patent odobren; američki patent u postupku.

LED maska za lice za ciljanu njegu kože

Dodatno pokazujući svoju predanost tehnološkom napretku i znanosti o dugovječnosti u ljepoti na sajmu CES® 2026, L'Oréal je također najavio LED masku za lice.

Ova ultra-tanka, fleksibilna silikonska maska, trenutno u fazi prototipa, isporučuje svjetlost direktno na lice. Razvijena je u suradnji sa kompanijom I-Smart Developments, globalnim liderom u inovacijama LED uređaja. L'Oréal vjeruje da će testiranja pokazati da LED maska smanjuje vidljive znake starenja poput finih linija, opuštenosti kože i neujednačenog tena, zahvaljujući ciljanoj primjeni crvene i bliske infracrvene svjetlosti. Lagani, fleksibilni i neinvazivni dizajn lako se uklapa u svakodnevnu rutinu njege kože, a svaka sesija traje 10 minuta i automatski je vremenski podešena.

Ključ efikasnosti maske leži u njenoj naprednoj, prozirnoj podlozi s ugrađenim mikrokolom sigurnim za kožu, koje precizno kontolira emitiranje dve valne dužine svjetlosti.

Očekuje se da će LED maska za lice biti lansirana 2027. godine.* *Lansiranje LED maske za lice L'Oréal Groupe u Sjedinjenim Državama podliježe procesu FDA 510(k) predtržišne prijave.