Baby Lasagna dovodi brojne goste na sva tri koncerta na stadionu Šalata

Kao trenutno najtraženije ime regije, Baby Lasagna je odabrao goste prema osobnim preferencijama, glazbeno i prijateljski, te ih pozvao da se predstave na odavno rasprodanim koncertima na velikoj produkciji na Šalati.

"Nastup na Šalati sigurno će biti jedan od onih događaja čija sjećanja će mi odzvanjati dugo u život. Mislim da ću se toga sjećati baš poput prvog tetoviranja, prvog ljubimca, onog prvog nastupa u osnovnoj školi te onog nastupa u Malmu. To će biti prvi "dugometražni" nastup na domaćem terenu. Nastup kojim ćemo prezentirati sve što možemo i sve što smo naučili. Nastup koji će u potpunosti biti obogaćen ne samo glazbom već profesionalnom i zahtjevnom produkcijom.

Osim nas, tu glazbenu večer obogatit će drugi izvođači koje sam odabrao jer mislim da su nevjerojatni glazbenici i pisci, jer puno pridonose regionalnoj glazbenoj sceni i jer su jednostavno dobri i dragi ljudi. Neki od njih su legende koji su duboko pustili korijenje u glazbenoj industriji, a neki od njih su, baš kao i ja na početku svog glazbenog puta. Velika mi je čast što ćemo imati priliku nastupati na ovome kultnom zagrebačkom stadionu na kojemu inače sviraju moji glazbeni uzori. Još veća mi je čast to što su ta tri datuma odavno raspordana i sada je na nama red da opravdamo sve te karte. Vidimo se u rujnu!" - izjavio je Baby Lasagna.

Četvrtak, 12. rujna

U četvrtak 12. rujna večer će otvoriti mladi pulski rockeri Freaktion. Kvartet u sastavu Gabriel Radović (gitara), Vasja Šumonja (bas), Toni Drandić (bubnjevi) i Maja Šebelić (vokal) nastupio je na festivalima poput INmusica, Supervala ili RiRocka, a objavili su debi "Aestetic Sin". Kombinirajući zvuk od klasičnog rocka do suvremenih alternativnih žanrova, stihove prate snažni gitarski riffovi.

Freaktion - "Ethan White

Nakon njih nastupit će Teya Dora, srpska pjevačica i kantautorica. Debitirala je 2019. sa singlom "Da na meni je", a pisala je i pjesme za srpski filmski serijal „Južni vjetar", kao i za druge izvođače. 2023. pjesma "Džanum" postaje viralna dok je ove godine predstavljala Srbiju na Eurosongu.

Teya Dora - "Ramonda"

Petak, 13. rujna

U petak, 13. rujna, večer će otvoriti šibenski pop rock bend BluVinil. Dolaze na krilima novog singla "Zvijeri" s kojim su osvojili radijske postaje i streaming servise, te najavili novi album. Nakon debija "Apaši" glazbena kritika ih je smjestila uz rock i novovalne velikane, a nasljednik "Zna li itko tajnu srca?" uvršten je među najbolje domaće albume 2022.

BluVinil - "Zvijeri"

Nakon njih na pozornicu se penje Alen Vitasović. Istarski pjevač je kroz tri desetljeća karijere objavio brojne hitove kao što su „Ne moren bež nje", „Jenu noć", "Niš mi se ne da" i „Ja ne gren". Bogata diskografija i brojne suradnje upisale su ga u povijest domaće pop glazbe.

Alen Vitasović - "Jenu noć"

Subota, 14. rujna

Zadnje večeri, 14. rujna, nastupa EoT, alter punkrock bend iz Karlovca, u sastavu Maja Kolarić (vokal/bass gitara), Boris Kolarić (gitara/vokal) i Goran Glavač (bubnjevi/vokal). Uz nastupe na Schengen Festu, InMusicu ili Demo Festu, od debija "Defibrilacija'', preko "Teorija Ludog Chovjeka", do najnovijeg albuma "Novo normalno", EoT skuplja vjerne fanove.

EoT - "Luda"

Nakon njih nastupa IDEM, osvajač nagrade Rock&Off i Porin, te vlasnik ponajboljeg regionalnog albuma prošle godine „poyy". Predvodnik najvećeg hypea na nezavisnoj sceni, nakon singla „Raspadam" predstavio je i aktualni „Jadanja" kojim ide korak bliže drugom albumu „CIAO".

IDEM - „Jadanja"

Sve tri večeri nakon predizvođača na stadion Šalata se penje Baby Lasagna. Na njegovim najvećim samostalnim koncertima će, uz ogroman globalni hit "Rim Tim Tagi Dim" i ranije objavljene pjesme "IG BOY", "Don't hate yourself, but don't love yourself too much, ​​kao i "and I", predstaviti i ostatak albuma prvijenca "Demons & Mosquitos" čiji se izlazak očekuje uskoro.

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Sva tri koncerta na Šalati rasprodana su u pola dana od objave, a s obzirom da među upravo objavljenim imenima ima izvođača koji su i sami više puta rasprodavali zagrebačke klubove, u prodaju se pušta posljednjih 30 ulaznica po danu. Tako će fanovi novo objavljenih izvođača dobiti mogućnost kupiti ulaznicu za Šalatu.

Posljednjih 50 ulaznica po danu, po cijeni od 29 eura, u prodaju kreće u četvrtak 22. kolovoza u 12:00 kroz sustav Eventima - online i na svim fizičkim prodajnim mjestima.