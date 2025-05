Kathryn Joseph nastupit će 16. 9. u Tvornici kulture prije grupe Mogwai

Cijenjena i nagrađivana škotska kantautorica Kathryn Joseph odabrana je kao podrška na predstojećoj europskoj turneji legendarnih sunarodnjaka Mogwai u sklopu koje će 16. rujna, po prvi put, nastupiti u Zagrebu i Tvornici kulture. Poznata po svom neustrašivom pripovijedanju, sirovoj emocionalnoj dubini i nepokolebljivoj iskrenosti, Kathryn Joseph ostavila je u proteklih deset godina zamjetan trag na suvremenoj glazbi. Nemilosrdna potraga za istinom provlači se kroz svaki njezin album - od razorne ljepote "Bones You Have Thrown Me and Blood I've Spilled", koji je osvojio škotsku nagradu za album godine, do tugom prožetog intenziteta "From When I Wake the Want Is", te beskompromisnog obračuna sa zlostavljanjem u svim njegovim oblicima koji je obilježio "For You Who Are the Wronged" iz 2022. godine.

Nadolazećim, četvrtim po redu albumom "WE WERE MADE PREY." koji će 30. svibnja biti objavljen za Rock Action Records, etiketu u vlasništvu grupe Mogwai, Kathryn započinje novo poglavlje svoje glazbene karijere. Snimljen u udaljenom studiju Black Bay na otoku Lewis, album istražuje koliziju želje i gubitka, samoispunjenja i srama, prihvaćajući novootkriveni intenzitet - snažniji, ljući a istovremeno ispunjen željom i strašću.

Udruživši snage s Lomondom Campbellom, Kathrynin delikatni i raznoliki zvuk nastavlja se razvijati, besprijekorno spajajući intimne, nefiltrirane tekstove s bogatim, atmosferičnim slojevima klavira, klavijatura i elektroničkih elemenata. Njihova dugogodišnja suradnja bila je ključna u guranju njezine glazbe u mračniji, eksperimentalniji teritorij, pojačavajući sirovu emocionalnu snagu njezinih pjesama.

14 godina nakon nastupa na premijernom izdanju šibenskog festivala Terraneo, škotski post-rock velikani Mogwai stižu u Zagreb kako bi 16. 9. u Tvornici kulture promovirali svoje novo studijsko izdanje "The Bad Fire".

Za ovu turneju Mogwai su se udružili s PLUS1 kako bi podržali rad humanitarne organizacije War Child, tako da će im 1 euro od svake prodane ulaznice biti uplaćen.

https://www.warchild.org.uk/

Ulaznice po cijeni od 35 eura potražite na CoreEventu ((https://core-event.co/events/mogwai-1bb8)), a hard copy ulaznice u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) i Rockmarku (Hrvatske bratske zajednice 4). Na dan koncerta, ako ih ostane, cijena će im biti 40 eura.